«Люди думали, что это конец»: под Волгоградом сельский тракторист спас застрявших в снежный буран путников

16.12.2025 18:02
Жителя села Кайсацкое Палласовского района Волгоградской области Ермека Туралиева его земляки называют не иначе, как героем. 13 декабря, когда на регион обрушился страшной силы снежный буран, на трассе Палласовка-Кайсацкое застряли три автомобиля с пассажирами. Мужчина не без труда спас всех, кто затерялся в метели, а потом привез в свой теплый дом, накормил и обогрел. 

Глава Кайсацкого сельского поселения Палласовского района Ерлан Баймуканов вспоминает, что после начала бури он на своем автомобиле не смог выехать из Палласовки. 

– Я держал связь с поселением, и узнал, что Ермек спас людей, которых заметало на трассе. Он живет в Кайсацком, а хозяйство держит в хуторе Камышовка. Недалеко от этого хутора машины и застряли. Одна улетела в кювет, а две другие не могли двигаться дальше, их в буквальном смысле слова заметало. Ермек на своем тракторе вывез сначала семью, которая была в слетевшей с трассы машине. Потом две другие машины отбуксировал в хутор. Привел всех в дом, накормил. Настоящий герой. Там пятеро детей было. Одна машина была нашей, из района. А еще были родственники наших жителей – они с Камчатки в гости к близким приехали. Там тоже суровый край, но к такому они не были готовы. Люди признавались, что думали, это конец, – рассказывает Ерлан. 

По словам главы поселения, события разворачивались всего в трехстах метрах от хутора. 

– Но видимость была почти нулевая – в пяти-десяти метрах уже ничего не было видно, – продолжил Ерлан. – Ермек ориентировался на огоньки от светофора, на блики от дорожных знаков,  благодаря им и сам не заблудился. Наши старожилы, которым по 70-80 лет, говорят, что такой бури они не припомнят. Хотя у нас сильные ветры не редкость. Но в тот буран ничего не было видно. Люди даже в селе не могли найти свой дом. Один человек выходил из машины, шел впереди и светил фонарем.


Потом оказалось, что застрявших и заплутавших путников было немало. Их спасло то, что потерялись они на территории населенных пунктов. По словам главы поселения, многих приютили местные жители, потом пришлось открывать своеобразные ПВР в доме культуры, в детском саду, хотя в тот момент и свет уже пропал. 

– Да все помогали, как могли. Пожарные на спецтехнике вытаскивали машины, пограничники тоже пустили к себе несколько человек, – продолжает собеседник ИА «Высота 102». 

Спасенные Ермеком люди от души благодарили его за то, что он не дал им замерзнуть в степи. Но сам он – человек скромный. И, как признался в коротком разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102», не видит ничего особенного в своем поступке. 

– Он у нас такой, – улыбается Ерлан Баймуканов. – Но все знают, что он всегда придет на помощь, никому не откажет, если попросят. В этом году мы выдвигали семью Туралиевых на награждение в День семьи. Его супруга Жанслу работает учительницей начальных классов, старший сын сейчас на СВО, а младший учится на следователя. Гордимся, что у нас такие земляки. 

Между тем, разъехавшиеся после происшествия люди продолжают присылать слова благодарности Ермеку через социальные сети и администрацию поселения. 

Выражаем глубокую признательность жителю села Кайсацкое Туралиеву Ермеку за его героический поступок. В условиях экстремальной ситуации, связанной с поиском людей, находящихся в опасности, он проявил исключительное мужество и самоотверженность, – пишут люди. К слову, в Ермеку лично уже приезжал муфтий, чтобы поблагодарить от себя за проявленные неравнодушие и героизм. 

Но спасибо говорят не только Ермеку. 

– В ночь с 13 на 14  декабря 2025 года мы всей семьей с двухлетним ребенком оказались в эпицентре стихии возле Кайсацкого. Было страшно, но благодаря сотрудникам МЧС, которые нас эвакуировали из снежного плена, мы остались живы и здоровы. Благодарим главу администрации, заведующую детским садиком и сторожа, которые предоставили нам возможность переночевать в тепле, разместив более 30 человек.  Благодарим сотрудницу колл-центра, которая уже сама нам перезванивала и разговаривала с нами, вселяя в нас надежду на спасение. Люди из Суровикино, Эльтона, Быково, Средней Ахтубы и других мест оказались вместе и не бросили друг друга в этом испытании, помогая и выталкивать машины, и подвозя друг друга в тех автомобилях, которые могли передвигаться. Спасибо местным жителям, которые поделились бензином. Сейчас мы уже все дома, но эту ночь запомним надолго, – пишут другие спасенные. 


Напомним, страшная снежная буря, обрушившаяся на районы Заволжья, заметала дороги и валила столбы электропередач, оставляя без света десятки сел. Скорость ветра достигала 29 метров в секунду. Электроснабжение пострадавших районов удалось восстановить только к сегодняшнему дню. Ураган повредил кровли домов и социальных учреждений, стал причиной отключения воды и отопления. 

К сожалению, в Палласовском районе в бурю погибли четыре пастуха. Поиски пятого продолжаются

