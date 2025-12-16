«Люди думали, что это конец»: под Волгоградом сельский тракторист спас застрявших в снежный буран путников

Жителя села Кайсацкое Палласовского района Волгоградской области Ермека Туралиева его земляки называют не иначе, как героем. 13 декабря, когда на регион обрушился страшной силы снежный буран, на трассе Палласовка-Кайсацкое застряли три автомобиля с пассажирами. Мужчина не без труда спас всех, кто затерялся в метели, а потом привез в свой теплый дом, накормил и обогрел.

Глава Кайсацкого сельского поселения Палласовского района Ерлан Баймуканов вспоминает, что после начала бури он на своем автомобиле не смог выехать из Палласовки.

– Я держал связь с поселением, и узнал, что Ермек спас людей, которых заметало на трассе. Он живет в Кайсацком, а хозяйство держит в хуторе Камышовка. Недалеко от этого хутора машины и застряли. Одна улетела в кювет, а две другие не могли двигаться дальше, их в буквальном смысле слова заметало. Ермек на своем тракторе вывез сначала семью, которая была в слетевшей с трассы машине. Потом две другие машины отбуксировал в хутор. Привел всех в дом, накормил. Настоящий герой. Там пятеро детей было. Одна машина была нашей, из района. А еще были родственники наших жителей – они с Камчатки в гости к близким приехали. Там тоже суровый край, но к такому они не были готовы. Люди признавались, что думали, это конец, – рассказывает Ерлан.

По словам главы поселения, события разворачивались всего в трехстах метрах от хутора.

– Но видимость была почти нулевая – в пяти-десяти метрах уже ничего не было видно, – продолжил Ерлан. – Ермек ориентировался на огоньки от светофора, на блики от дорожных знаков, благодаря им и сам не заблудился. Наши старожилы, которым по 70-80 лет, говорят, что такой бури они не припомнят. Хотя у нас сильные ветры не редкость. Но в тот буран ничего не было видно. Люди даже в селе не могли найти свой дом. Один человек выходил из машины, шел впереди и светил фонарем.





Потом оказалось, что застрявших и заплутавших путников было немало. Их спасло то, что потерялись они на территории населенных пунктов. По словам главы поселения, многих приютили местные жители, потом пришлось открывать своеобразные ПВР в доме культуры, в детском саду, хотя в тот момент и свет уже пропал.

– Да все помогали, как могли. Пожарные на спецтехнике вытаскивали машины, пограничники тоже пустили к себе несколько человек, – продолжает собеседник ИА «Высота 102».

Спасенные Ермеком люди от души благодарили его за то, что он не дал им замерзнуть в степи. Но сам он – человек скромный. И, как признался в коротком разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102», не видит ничего особенного в своем поступке.

– Он у нас такой, – улыбается Ерлан Баймуканов. – Но все знают, что он всегда придет на помощь, никому не откажет, если попросят. В этом году мы выдвигали семью Туралиевых на награждение в День семьи. Его супруга Жанслу работает учительницей начальных классов, старший сын сейчас на СВО, а младший учится на следователя. Гордимся, что у нас такие земляки.

Между тем, разъехавшиеся после происшествия люди продолжают присылать слова благодарности Ермеку через социальные сети и администрацию поселения.

– Выражаем глубокую признательность жителю села Кайсацкое Туралиеву Ермеку за его героический поступок. В условиях экстремальной ситуации, связанной с поиском людей, находящихся в опасности, он проявил исключительное мужество и самоотверженность, – пишут люди. К слову, в Ермеку лично уже приезжал муфтий, чтобы поблагодарить от себя за проявленные неравнодушие и героизм.

Но спасибо говорят не только Ермеку.

– В ночь с 13 на 14 декабря 2025 года мы всей семьей с двухлетним ребенком оказались в эпицентре стихии возле Кайсацкого. Было страшно, но благодаря сотрудникам МЧС, которые нас эвакуировали из снежного плена, мы остались живы и здоровы. Благодарим главу администрации, заведующую детским садиком и сторожа, которые предоставили нам возможность переночевать в тепле, разместив более 30 человек. Благодарим сотрудницу колл-центра, которая уже сама нам перезванивала и разговаривала с нами, вселяя в нас надежду на спасение. Люди из Суровикино, Эльтона, Быково, Средней Ахтубы и других мест оказались вместе и не бросили друг друга в этом испытании, помогая и выталкивать машины, и подвозя друг друга в тех автомобилях, которые могли передвигаться. Спасибо местным жителям, которые поделились бензином. Сейчас мы уже все дома, но эту ночь запомним надолго, – пишут другие спасенные.





Напомним, страшная снежная буря, обрушившаяся на районы Заволжья, заметала дороги и валила столбы электропередач, оставляя без света десятки сел. Скорость ветра достигала 29 метров в секунду. Электроснабжение пострадавших районов удалось восстановить только к сегодняшнему дню. Ураган повредил кровли домов и социальных учреждений, стал причиной отключения воды и отопления.

К сожалению, в Палласовском районе в бурю погибли четыре пастуха. Поиски пятого продолжаются.