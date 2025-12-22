



В Михайловке Волгоградской области СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате пожара. Погибшему малышу, уточняют следователи, было всего четыре года.

– Сегодня в ходе тушения пожара, произошедшего в одном из частных домовладений, расположенных в переулке Эстонский города Михайловки, обнаружено тело ребенка. Территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности, – сообщила официальный представитель СК СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

По предварительным данным, в доме проживали пять человек - родители и трое детей. Отец и мать находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

– Погиб младший ребенок. Родители госпитализированы с обширными термическими ожогами - до 50 и 60 процентов поверхности тела. У двоих выживших детей, находившихся в момент возгорания в отдельной комнате, врачи диагностируют отравление угарным газом, – уточняет Рудник.

Кроме того, сообщается, что огонь перекинулся и на соседний дом, где проживала семья из пяти человек. Пострадавших среди них нет. Следователи продолжают работу на месте происшествия.