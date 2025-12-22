



В Волгоградской области в результате ночного пожара погиб один ребенок. Двоим взрослым и двоим детям удалось спастись – им оказывают помощь медики.

Как сообщили в администрации Михайловки, сообщение о пожаре в частном доме поступило в оперативные службы в 00:53 мск 22 декабря.

- В переулке Эстонский горел дом размером 10х10 метров по всей площади. В результате пожара пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Погиб один ребенок 2021 года рождения, - сообщили в администрации.

Пострадавших госпитализировали в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. В их числе двое детей и двое взрослых - мужчина и женщина.

Причины возгорания устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что горел деревянный дом. Пожар удалось потушить в 02:50 мск силами пожарных подразделений 30 ПСЧ.

На месте происшествия работало 14 единиц техники и 31 человек, в том числе от МЧС России две единицы техники и 8 человек.

Видео Online34/Михайловка, t.me

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

