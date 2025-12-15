Проектную документацию по комплексному ремонту моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе Волгограда подготовит местная ООО «Стройэкспертиза». Проектировщику удалось на торгах обойти шесть конкурентов, но для этого пришлось снизить начальную цену закупки в 3 раза – с 8 миллионов до 2,6 миллиона рублей.





Контракт с ООО «Стройэкспертиза» заключен. Готовую документацию победитель аукциона должен будет представить заказчику к середине лета 2026 года.

В администрации Волгограда в свою очередь уточнили, что у ООО «Стройэкспертиза» с момента создания в 2018 году наработало большой опыт в разработке проектной документации для объектов транспортной инфраструктуры.

- Компанией были подготовлены проекты ремонта путепровода №6 на 3-й Продольной магистрали в Дзержинском районе и инженерного сооружения через железнодорожные пути на улице 40 лет ВЛКСМ (Марийский) в Красноармейском районе. Также специалисты компании разрабатывали проекты реконструкции Астраханского моста и ремонта улицы Латошинская, - рассказали в мэрии.

Согласно техзаданию, подрядная организация должна будет провести детальное предпроектное обследование конструкций, результаты которого будут учтены в проекте. Проект предусматривает обновление мостового полотна, замену и ремонт деформационных швов, усиление и ремонт пролетных строений, восстановление опорных частей и самих опор, ремонт конусов и подходов к мосту, замену парапетных ограждений и перил. Кроме того, в перечень работ будут включены ремонт опор контактной сети трамвая и наружного освещения моста.

Ранее сообщалось, что в начале ноября текущего года председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы волгоградцев в соцсетях на состояние мостового сооружения и поручил возбудить уголовное дело. 18 ноября был объявлен электронный аукцион на разработку проектной документации по ремонту моста через ВДСК.

Последний раз это сооружение ремонтировалось в 2009 году, в связи с чем данный объект был внесен муниципалитетом в план восстановительных работ. Длина моста через ВДСК составляет почти 213 метров, а его ширина — более 25 метров. Проезжая часть имеет ширину почти 12 метров и включает четыре полосы для автотранспорта. Также по мосту проходит двухпутная трамвайная линия шириной 7 метров, а по краям сооружения расположены тротуары шириной по 3 метра каждый.





