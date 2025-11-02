Бастрыкин поручил возбудить дело из-за опасного моста через ВДСК

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Волгограде. Поводом стали жалобы в социальных сетях и СМИ на состояние моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе.



В частности, конструкции и асфальтовое покрытие разрушаются, на полотне образовались многочисленные ямы. В результате проезд транспортных средств затруднен. Однако ремонт моста не проводится.



В СУ СК России по Волгоградской области по данному факту организована процессуальная проверка. Руководитель регионального управления должен будет доложить Бастрыкину предварительные и окончательные результаты расследования.







