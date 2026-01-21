В Волгограде обкатывают новый трамвай на ходовой «Татра Т-3»

На обкатку в Волгограде вышел новый вагон, который создали на модернизированной ходовой части чехословацкого трамвая «Татра Т-3». Корпус для нового вагона изготовили на одном из предприятий в Екатеринбурге.





Как уточнили в администрации Волгограда, перед финальной сборкой трамвайные «телеги» прошли капитально-восстановительный ремонт. У ходовой части были отремонтировали двигатели и заменены тормоза. Работы проводились на муниципальном заводе по ремонту трамваев и троллейбусов «ВЭТА» в Волгограде.

В настоящее время модернизированный вагон курсирует по городу без пассажиров. После этого начнется его тестовая эксплуатация. Использовать такой трамвай планируют на маршруте №10 «Жилгородок – Детский центр».

Видео: администрации Волгограда





