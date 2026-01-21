Главное

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

В Волгограде обкатывают новый трамвай на ходовой «Татра Т-3»

Транспорт 21.01.2026 16:50
21.01.2026 16:50


На обкатку в Волгограде вышел новый вагон, который создали на модернизированной ходовой части чехословацкого трамвая «Татра Т-3». Корпус для нового вагона изготовили на одном из предприятий в Екатеринбурге.



Как уточнили в администрации Волгограда, перед финальной сборкой трамвайные «телеги» прошли капитально-восстановительный ремонт. У ходовой части были отремонтировали двигатели и заменены тормоза. Работы проводились на муниципальном заводе по ремонту трамваев и троллейбусов «ВЭТА» в Волгограде.

В настоящее время модернизированный вагон курсирует по городу без пассажиров. После этого начнется его тестовая эксплуатация. Использовать такой трамвай планируют на маршруте №10 «Жилгородок – Детский центр».

Видео: администрации Волгограда


