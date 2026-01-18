В Волгограде нарушение движение трамваев № 5, №10 и №12

18 января в Волгограде снова произошел сбой в движении нескольких трамвайных маршрутов. Диспетчеры сообщают, что по техническим причинам в настоящее время временно изменены границы движения трамваев №5, №10 и №12.

Так, вагоны по маршруту №5 ходят в границах остановок ул. Хорошева – ул. Радомская.

Трамваи №10 перевозят пассажиров пока только от Детского центра до ул. Хорошева.

Маршрут №12 осуществляет движение в границах остановок Школа №36 - ул. Хорошева.

Фото из архива V102.RU

