«Полезный урок»: гандболистки «Динамо-Синары» проиграли «Ростов-Дону»





В 14-м туре женской гандбольной Суперлиги «Динамо-Синара» накануне, 12 декабря, в гостях проиграло лидеру турнира «Ростов-Дону» с разгромным счётом 22:36.

К домашнему противостоянию в качестве безоговорочных фавориток подходили ростовские гандболистки, которые имели стопроцентный результат - 13 побед в 13 матчах, 26 очков и заслуженное первое место в турнирной таблице. В свою очередь, волгоградская команда прочно обосновалась на седьмой позиции с 12 очками. Отметим, матч прошёл в музыкальном оформлении (а точнее - в рок-стиле). Гандболистки в честь этой креативной акции провели встречу с нанесёнными временными татуировками на открытых частях тела.

В выездной игре со статусными соперницами бело-голубые не смогли рассчитывать на одного из своих лидеров и лучшего бомбардира команды Алину Загородневу. Игрок сборной России восстанавливается от повреждения колена. Конечно, потеря ключевой исполнительницы не могла не сказаться на качестве игры «Динамо-Синары».

При этом стартовая пятиминутка выдалась равной. В составе хозяек по разу отличись Ярослава Фролова и Ксения Макеева, на что дважды с семиметровых ответила и поразила ворота Татьяна Кириллова. Вскоре потеряла мяч в атаке Фролова, чем воспользовалась Карина Сисенова, убежавшая на рандеву с вратарём Анастасией Рябцевой и переигравшая её. Динамовки впервые вышли вперёд - 3:2.

Но затем дончанки выдали мощный отрезок и забросили четыре мяча подряд в ворота соперниц. Ростовская команда получила преимущество «плюс три», на что оперативно отреагировал главный тренер бело-голубых Евгений Дмитриев - он взял тайм-аут. Во время минутного перерыва наставник указал, что следующую комбинацию должна завершать София Чуракова. Игроки выполнили установку. Однако Чураковой не хватило точности при броске - она попала в каркас ворот.

Волгоградские гандболистки по решению своего тренера в первом тайме достаточно много времени провели, имея на одного полевого игрока больше и с пустыми воротами. И желто-чёрные грамотно пользовались разменом вратаря на седьмого полевого игрока. Со своей половины площадки дальними результативными попаданиями отметились Дарья Стаценко и Анастасия Рябцева.

Отметим, в середине первой половины голкипера «Динамо-Синары» Людмилу Баскакову, которая вышла в стартовом составе, заменила основной вратарь и капитан команды Мария Дувакина. Баскакова на момент ухода с площадки не совершила ни одного спасения при семи бросках, поэтому рокировка на последнем рубеже выглядела вполне логичной.

В начале второго тайма волгоградская команда, не отказавшаяся от игры с пустыми воротами, забросила мячи только с двух семиметровых - по разу отличились Татьяна Кириллова и Алёна Алексеева. А дончанки увеличили отрыв до «плюс пять». Евгений Дмитриев взял ещё один тайм-аут, в ходе которого достаточно долго общался с Софией Чураковой и призвал гандболистку быть более активной.

«Ростов-Дон» на классе постепенно развил и без того солидное преимущество в несколько мячей. Потери, ошибки и низкая реализация атак у волгоградской команды привели к тому, что к заключительному отрезку матча хозяйки убежали вперёд на «плюс десять» и тем самым решили все вопросы о победителе. В концовке ростовчанки довели дело до разгрома.

Как и во встрече первого круга в Волгограде, когда подопечные Ирины Дибировой выиграли со счётом 38:21, жёлто-чёрные и в родных стенах праздновали безоговорочный успех - 36:22. Ростовский клуб в очередной раз подтвердил звание одного из главных фаворитов на чемпионство, упрочил лидерство и довёл свою серию до 14 побед подряд, а динамовский коллектив по итогам тура останется на седьмом месте.

Евгений Дмитриев на послематчевой пресс-конференции заявил, что на данный момент разница в классе между командами существенна.

- Хочу поблагодарить «Ростов-Дон» за тот урок, который они нам преподают. Это очень важно для становления нашей команды. И благодарю клуб за классную атмосферу. Девочки не так часто играют под таким давлением трибун. Это тоже имеет значение для становления молодых гандболисток. Мы пока не готовы играть с ростовской командой на равных. Но стояла задача показать те качества, которые помогут нам в дальнейшем - по ходу чемпионата. Здесь были проблемы. Имелись хорошие моменты, но и где-то не получилось у нас, - отметил главный тренер бело-голубых.

2025 год «Динамо-Синара» завершит двумя матчами с действующими чемпионками России - московским ЦСКА. 19 декабря бело-голубые в Волгограде сразятся со столичным клубом в рамках Суперлиги, а 23 декабря в Москве ЦСКА и «Динамо-Синара» сыграют во встрече 1/8 финала Кубка страны.

«Ростов-Дон» – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 36:22 (16:12).

12 декабря. Ростов-на-Дону. «Крытый футбольный манеж». 2258 зрителей

Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба - Краснодар).

«Ростов-Дон»: Рябцева (1) (Ясницкая) - Судакова (2), Стаценко (3/1), Кожокарь (3), Фролова (1), Макеева (3), Шапошникова (3) - Сень (3), Левша (1), Шавман (4), Таженова (1), Ковшикова (5), Бабенко (2), Амельченко (3), Зеленкова (1).

«Динамо-Синара»: Баскакова (Дувакина, Старкова) - Сисенова (1), Минченко (2), Чуракова (1), Скивко (1), Фёдорова (1/1), Черненко (1) - Алексеева (3/1), Белолипецкая (3), Гафонова, Кириченко, Каменская, Климова, Кириллова (9/4).

7-метровые: 3/1 – 7/5.

Штрафное время: 8 - 2.

Фото: ГК «Ростов-Дон»