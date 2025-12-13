«Полезный урок»: гандболистки «Динамо-Синары» проиграли «Ростов-Дону»

В 14-м туре женской гандбольной Суперлиги «Динамо-Синара» накануне, 12 декабря, в гостях проиграло лидеру турнира «Ростов-Дону» с разгромным счётом 22:36.
К домашнему противостоянию в качестве безоговорочных фавориток подходили ростовские гандболистки, которые имели стопроцентный результат - 13 побед в 13 матчах, 26 очков и заслуженное первое место в турнирной таблице. В свою очередь, волгоградская команда прочно обосновалась на седьмой позиции с 12 очками. Отметим, матч прошёл в музыкальном оформлении (а точнее - в рок-стиле). Гандболистки в честь этой креативной акции провели встречу с нанесёнными временными татуировками на открытых частях тела.
В выездной игре со статусными соперницами бело-голубые не смогли рассчитывать на одного из своих лидеров и лучшего бомбардира команды Алину Загородневу. Игрок сборной России восстанавливается от повреждения колена. Конечно, потеря ключевой исполнительницы не могла не сказаться на качестве игры «Динамо-Синары».
При этом стартовая пятиминутка выдалась равной. В составе хозяек по разу отличись Ярослава Фролова и Ксения Макеева, на что дважды с семиметровых ответила и поразила ворота Татьяна Кириллова. Вскоре потеряла мяч в атаке Фролова, чем воспользовалась Карина Сисенова, убежавшая на рандеву с вратарём Анастасией Рябцевой и переигравшая её. Динамовки впервые вышли вперёд - 3:2.
Но затем дончанки выдали мощный отрезок и забросили четыре мяча подряд в ворота соперниц. Ростовская команда получила преимущество «плюс три», на что оперативно отреагировал главный тренер бело-голубых Евгений Дмитриев - он взял тайм-аут. Во время минутного перерыва наставник указал, что следующую комбинацию должна завершать София Чуракова. Игроки выполнили установку. Однако Чураковой не хватило точности при броске - она попала в каркас ворот.
Волгоградские гандболистки по решению своего тренера в первом тайме достаточно много времени провели, имея на одного полевого игрока больше и с пустыми воротами. И желто-чёрные грамотно пользовались разменом вратаря на седьмого полевого игрока. Со своей половины площадки дальними результативными попаданиями отметились Дарья Стаценко и Анастасия Рябцева.
Отметим, в середине первой половины голкипера «Динамо-Синары» Людмилу Баскакову, которая вышла в стартовом составе, заменила основной вратарь и капитан команды Мария Дувакина. Баскакова на момент ухода с площадки не совершила ни одного спасения при семи бросках, поэтому рокировка на последнем рубеже выглядела вполне логичной.
Периодическое численное большинство позволяло гостьям создавать опасные атаки и разыгрывать комбинации. В отсутствие Алины Загородневой лидерские качества примерила на себя Татьяна Кириллова, отметившаяся семью заброшенными мячами в ворота хозяек в первом тайме. Но в то же время настоящий кураж поймала Анастасия Рябцева, отразившая 9 из 19 бросков до перерыва. Благодаря феноменальной игре голкипера и хладнокровной реализации своих моментов «Ростов-Дон» завершил первую половину с преимуществом - 16:12.
В начале второго тайма волгоградская команда, не отказавшаяся от игры с пустыми воротами, забросила мячи только с двух семиметровых - по разу отличились Татьяна Кириллова и Алёна Алексеева. А дончанки увеличили отрыв до «плюс пять». Евгений Дмитриев взял ещё один тайм-аут, в ходе которого достаточно долго общался с Софией Чураковой и призвал гандболистку быть более активной.
«Ростов-Дон» на классе постепенно развил и без того солидное преимущество в несколько мячей. Потери, ошибки и низкая реализация атак у волгоградской команды привели к тому, что к заключительному отрезку матча хозяйки убежали вперёд на «плюс десять» и тем самым решили все вопросы о победителе. В концовке ростовчанки довели дело до разгрома.
Как и во встрече первого круга в Волгограде, когда подопечные Ирины Дибировой выиграли со счётом 38:21, жёлто-чёрные и в родных стенах праздновали безоговорочный успех - 36:22. Ростовский клуб в очередной раз подтвердил звание одного из главных фаворитов на чемпионство, упрочил лидерство и довёл свою серию до 14 побед подряд, а динамовский коллектив по итогам тура останется на седьмом месте.
Евгений Дмитриев на послематчевой пресс-конференции заявил, что на данный момент разница в классе между командами существенна.
2025 год «Динамо-Синара» завершит двумя матчами с действующими чемпионками России - московским ЦСКА. 19 декабря бело-голубые в Волгограде сразятся со столичным клубом в рамках Суперлиги, а 23 декабря в Москве ЦСКА и «Динамо-Синара» сыграют во встрече 1/8 финала Кубка страны.
«Ростов-Дон» – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 36:22 (16:12).