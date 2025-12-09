Блогер Алексей Ульянов обжаловал свой арест в облсуде Волгограда

В Волгограде пытается выйти на свободу из СИЗО блогер Алексей Ульянов. В областном суде он пытается оспорить решение об аресте, который 4 декабря в отношении него избрал Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия.

Апелляционная жалоба об изменении меры пресечения поступила от защитника блогера Ульянова в Центральный районный суд накануне.

Напомним, что Алексея Ульянова задержали вечером 2 декабря в Волгограде. Его подозревают в серии вымогательств под угрозой опубликования порочащих сведений. Такую деятельность, как считает следствие, блогер вел с 2020 года. По нескольким эпизодам он действовал совместно с другим скандальным блогером - админом Telegam-канала «Остров Свободы» Михаилом Серенко, который проходит подозреваемым по 12 уголовным делам.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что арест Ульянова может быть связан с громким скандалом, напрямую касающимся отставного полковника Игоря Дайлиденко. В судебном процессе по избранию меры пресечения это косвенно подтвердил сам блогер. Сидя за решеткой в зале суда, Ульянов рассказал журналистам о том, как брал деньги с Дайлиденко за серию публикаций о нем в социальных сетях.