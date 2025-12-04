Расследования

Суд отправил в СИЗО блогера Алексея Ульянова в Волгограде

04.12.2025 18:50
Центральный районный суд Волгограда сегодня, 4 декабря, избрал меру пресечения блогеру Алексею Ульянову. Он проведет в СИЗО предстоящие два месяца – до 2 февраля 2026 года, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». 

– После оглашения решения по вопросу об избрании меры пресечения Ульянова вывели в наручниках в полнейшей тишине. Сам он не проронил ни слова, – передают журналисты. 



Напомним, что в установленном законом порядке Алексей Ульянов может обжаловать меру пресечения в апелляционной инстанции.

Ранее в зале суда Алексей Ульянов сообщил, что его задержание может быть связано с давним делом отставного полковника Игоря Дайлиденко, который несколько лет назад был осужден за растрату зерна на 18 миллионов рублей. При этом блогер признался,что осужденный платил ему деньги за серию публикаций в социальных сетях. 

Алексея Ульянова подозревают в серии вымогательств. По версии следствия, он требовал деньги у своих жертв с 2020 года, обещая не публиковать порочащие их материалы, причем по двум эпизодам делал это с другим скандальным блогером Михаилом Серенко, который является подозреваемым по 12 уголовным делам. Блогер был задержан 2 декабря.

Фото: ИА «Высота 102»

