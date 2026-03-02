Президент наградил посмертно пятерых участников СВО из Михайловки

Семьям пятерых погибших на СВО жителей Михайловки передали медали и ордена. Торжественное мероприятие состоялась в администрации Михайловки Волгоградской области.
Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество и отвагу в боевых условиях орденами Мужества посмертно награждены И.В. Байбаков, Д.Ю. Ефремов и С.Ю. Юсуров.
Медаль Суворова передана родным Д.А. Мыськова. Е.А. Глущенко удостоен медалей «За воинскую доблесть II степени» и «Участнику специальной военной операции» (посмертно).
Родные героев почтили память воинов минутой молчания.