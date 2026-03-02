Президент наградил посмертно пятерых участников СВО из Михайловки

Федеральные новости

В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции

Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...