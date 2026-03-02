Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
ИИ и НДС назвали «виновниками» роста цен в Волгограде

Экономика 02.03.2026 16:50
0
02.03.2026 16:50


В январе 2026 года цены на товары и услуги в Волгоградской области выросли в целом на 1,7%. Об этом заявили в волгоградском отделении Банка РФ. В частности, в первом месяце этого года снизились цены на масложировую продукцию. Сливочное масло стало доступнее благодаря росту производства сырого молока. Подсолнечное стало стоить меньше за счет увеличения посевных площадей масличной культуры и хорошего осеннего урожая. Цены снизились даже на оливковое масло – в результате укрепления рубля. 

А вот овощи продолжили дорожать. В том числе из-за снижения валовых сборов в регионе в прошлом году, а также из-за увеличения расходов на обогрев теплиц. Овощные консервы прибавили в цене из-за увеличения ставки НДС и издержек переработчиков. 

- Рост цен в январе был ожидаемым и связан с повышением акцизов, регулируемых тарифов и сборов. После того, как все разовые факторы исчерпают себя, по нашим прогнозам, инфляция будет замедляться. В нынешнем году она достигнет показателя 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%, – прокомментировал ситуацию управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Непродовольственные товары в регионе подорожали за месяц меньше, чем продукты. В январе в регионе выросли цены на смартфоны. Среди причин – рост издержек поставщиков и продавцов, а также расширение сфер применения искусственного интеллекта, которое привело к повышенному спросу на высокопроизводительное оборудование и вызвало нехватку модулей памяти для потребительской электроники.

Подорожали и телерадиотовары. Динамика цен связана с ростом издержек ретейлеров на логистику и реализацию продукции, а также аренду помещений. В числе причин также налоговые изменения.

А вот инструменты и оборудование подешевели. Розничные магазины в январе корректировали цены, чтобы распродать запасы, сформированные к новогодним праздникам.

В то же время за месяц выросли цены на медуслуги. У волгоградских клиник увеличились затраты, которые они не переносили в цены с сентября 2025 года. При этом спрос на услуги здравоохранения в Волгоградской области превысил общероссийский благодаря развитию в регионе медицинского туризма.

В январе также подорожали услуги правового характера, билеты в кино, театры и музеи. А вот поездки за рубеж для волгоградцев стали доступнее. На это повлияло укрепление рубля и снижение спроса.

Годовая инфляция в регионе повысилась и составила 5,8%. Но по-прежнему оставалась ниже, чем в целом по стране (6%), заключили эксперты.

