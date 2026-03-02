ИИ и НДС назвали «виновниками» роста цен в Волгограде





В январе 2026 года цены на товары и услуги в Волгоградской области выросли в целом на 1,7%. Об этом заявили в волгоградском отделении Банка РФ. В частности, в первом месяце этого года снизились цены на масложировую продукцию. Сливочное масло стало доступнее благодаря росту производства сырого молока. Подсолнечное стало стоить меньше за счет увеличения посевных площадей масличной культуры и хорошего осеннего урожая. Цены снизились даже на оливковое масло – в результате укрепления рубля.

А вот овощи продолжили дорожать. В том числе из-за снижения валовых сборов в регионе в прошлом году, а также из-за увеличения расходов на обогрев теплиц. Овощные консервы прибавили в цене из-за увеличения ставки НДС и издержек переработчиков.

- Рост цен в январе был ожидаемым и связан с повышением акцизов, регулируемых тарифов и сборов. После того, как все разовые факторы исчерпают себя, по нашим прогнозам, инфляция будет замедляться. В нынешнем году она достигнет показателя 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%, – прокомментировал ситуацию управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Непродовольственные товары в регионе подорожали за месяц меньше, чем продукты. В январе в регионе выросли цены на смартфоны. Среди причин – рост издержек поставщиков и продавцов, а также расширение сфер применения искусственного интеллекта, которое привело к повышенному спросу на высокопроизводительное оборудование и вызвало нехватку модулей памяти для потребительской электроники.

Подорожали и телерадиотовары. Динамика цен связана с ростом издержек ретейлеров на логистику и реализацию продукции, а также аренду помещений. В числе причин также налоговые изменения.

А вот инструменты и оборудование подешевели. Розничные магазины в январе корректировали цены, чтобы распродать запасы, сформированные к новогодним праздникам.

В то же время за месяц выросли цены на медуслуги. У волгоградских клиник увеличились затраты, которые они не переносили в цены с сентября 2025 года. При этом спрос на услуги здравоохранения в Волгоградской области превысил общероссийский благодаря развитию в регионе медицинского туризма.

В январе также подорожали услуги правового характера, билеты в кино, театры и музеи. А вот поездки за рубеж для волгоградцев стали доступнее. На это повлияло укрепление рубля и снижение спроса.