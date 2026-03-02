В Ростовской области заработали новые ограничения для мигрантов





В Ростовской области мигранты с 1 марта лишились права на работу в фитнес-индустрии, производстве драгметаллов. Как передает Привет-Ростов, указ подписал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Также с 1 апреля ограничения для мигрантов будут действовать в сфере курьерской службы, продуктовом ритейле и транспорте.

Документ, подписанный главой региона, вводит жесткие правила для иностранных сотрудников до конца 2026 года. Решения принято для предоставления приоритетного права на заработок жителей страны. Мигрантам запретят работу и в компаниях, занимающихся сухопутными и трубопроводными перевозками, а также в сегменте почтовой связи.

Работодателям дается ровно три месяца с момента вступления в силу запретов, чтобы привести кадровый состав в соответствие с требованием закона.