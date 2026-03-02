Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
«Ни помыться, ни еду приготовить»: в Волгограде пятиэтажка неделю выживает без газа из-за аварии на сетях

В Красноармейском районе Волгограда жильцы многоквартирного дома №31 на ул. Удмуртской вот уже почти неделю остаются без газа. Специалисты «заглушили» пятиэтажку после затопления газопровода водой и отказываются возвращать коммунальный ресурс до полного обследования всех жилых помещений.

- Всё произошло в ночь с 23 на 24 февраля. Мы проснулись и заметили, что нет газа. Одновременно во дворе с раннего утра работали службы. Что-то копали в нескольких местах. Потом попытались узнать, что случилось – пообещали провести опрессовку и в среду вернуть газ. Но вот прошла и среда, и четверг, и уже выходные появились на горизонте, а ничего не изменилось. Говорят, идёт утечка, а где – найти не могут, - сообщил жилец дома Олег Игнатенко.

По словам мужчины, все прошедшие дни коммунальщики вели себя растерянно и как будто бы не знали, что делать. Забыли сообщить об аварии в управляющую компанию, а затем сами же сообщили, что не подключат дом, пока не получат письмо от обслуживающей организации.

- Я обратился к главному инженеру компании «Регион 34», она сообщила, что впервые от меня услышала о произошедшем. Каким образом в такой ситуации газовики собирались получить от УК письмо с гарантиями о наличии в своих квартирах собственников для осмотра внутриквартирных газовых сетей – загадка, - подчеркнул волгоградец.

Также Олег обратил внимание, что даже теоретически обеспечить 100% доступ к жилым помещениям оперативно невозможно.

- Только у нас в подъезде один из владельцев уехал в командировку в Москву, а ещё одного пожилого мужчину забрали к себе родственники в другой город. И что же теперь, сколько недель или месяцев нам быть без газа?

Собственник рассказал, что проживает в квартире с женой. Женщина беременна. По медицинским показаниям ей требуется особое питание и уход, однако обеспечить приготовление пищи, поддержание гигиены без голубого топлива невозможно.

- Это я бы ещё смог заварить себе лапшу быстрого приготовления или какой-нибудь химозный супчик, но ей-то нужно полноценное горячее питание. Это важно и для её здоровья, и для здоровья малыша. Приходится готовить на туристической плитке на сжиженном газе. Но это всего одна конфорка – очень дорого и неудобно, - подчеркнул Олег Игнатенко.


Также мужчина обратил внимание, что в их доме отсутствует подключение к централизованной сети горячего водоснабжения. Ресурсом жилые помещения обеспечиваются с помощью газовых колонок.

- Естественно, что всю неделю мы сидим без горячей воды. Ни посуду помыть, ни помыться, ни искупаться, - добавил волгоградец.

Несколько дней Олег пытается всё же выяснить, когда в квартиры вернётся газ, но пока безрезультатно. В газовой службе, устав от назойливого абонента, бросают трубки.

- Последнее, что мы с женой слышали, что пока все квартиры не обследуют, газ не дадут. При этом газовики якобы несколько раз предпринимали попытки обследовать квартиры, но вот странно, мы с женой были в то время дома, но даже к нам никто не приходил. При этом говорят, что им не предоставляют доступ. Как это возможно?

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в газовую службу Волгограда с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В организации подтвердили, что газопровод в МКД оказался выведен из строя, однако сроки восстановления подачи газа в сложившихся условиях назвать затруднились.

-В аварийно-диспетчерскую службу поступила аварийная заявка, связанная с отсутствием газа по адресу ул.Удмуртская, 31. В ходе обследования обнаружена вода в газопроводе. Виновники аварии устанавливаются. Сотрудниками газовой службы были произведены ремонтные работы, выполнен пуск газа в подъезд №4. При опрессовке по стоякам в подъездах №1,2,3 обнаружено падение давления. Это свидетельствует о негерметичности системы газоснабжения в квартирах по этим стоякам.Для безопасности жителей и выполнения пуска газа необходимо провести обследование газового оборудования в каждой из данных квартир. Управляющей компании необходимо решить вопрос с обеспечением доступа в жилье. Газовая служба обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил при эксплуатации газового оборудования в быту, - подчеркнул специалист.

В результате ситуация попала в замкнутый круг. Предоставить доступ во все квартиры в МКД физически невозможно, при этом без проверки газовых стояков безопасно возобновлять подачу коммунального ресурса в дом невозможно.

- Мы все оказались заложниками произошедшего. Я обращался уже и в администрацию, и в жилищный надзор, и в прокуратуру чтобы как то ускорить процесс. Везде говорят, мол, пишите заявления. Но ведь они будут как минимум месяц рассматриваться. Конечно, я-то их напишу, но как нам всё это время жить. Здесь никакой туристической горелки не хватит, - сетует Олег Игнатенко.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда, ресурсоснабжающую организацию и Госжилнадзор с просьбой взять сложившуюся ситуацию на контроль.

Фото: Олег Игнатенко

17:46
Сотрудник крупной телекомкомпании украл у волгоградцев 17 млн рублейСмотреть фотографии
17:15
«Поручений не поступало»: следить за новым законом о вывесках в Волгограде оказалось некомуСмотреть фотографии
16:50
ИИ и НДС назвали «виновниками» роста цен в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Мэрия объявила о назначении нового главного архитектора ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
Что будет с ценами на нефть из-за событий на Ближнем ВостокеСмотреть фотографии
14:50
Волгоградцы с 3 марта начнут получать соцпособияСмотреть фотографии
14:37
Определились ещё два финалиста чемпионата Волгоградской области по футзалуСмотреть фотографии
14:25
Волгоградцу грозит 8 лет за найденные при покупке дома детонаторыСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде учёные разработали метод диагностики предраковых состоянийСмотреть фотографии
14:13
«Ни помыться, ни еду приготовить»: в Волгограде пятиэтажка неделю выживает без газа из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области ищут начальников на 100-тысячные зарплатыСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом экс-главу сельского поселения осудят за фиктивную уборку дорогСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом участнику СВО с ранением отказали в работеСмотреть фотографии
12:18
«Пока лишь прощупывают почву»: в Волгограде бизнес не спешит менять иностранные вывескиСмотреть фотографии
11:54
Драма на последней секунде: «Каустик» обидно упустил победуСмотреть фотографии
11:41
«Домофон-Сервис» в Волгограде уличили в завышении тарифовСмотреть фотографии
10:24
«Спартак-Волгоград» – борьба до конца, но без победСмотреть фотографии
09:59
В Ростовской области заработали новые ограничения для мигрантовСмотреть фотографии
09:58
Подрихтовали: в Волгограде скоростным трамваям придали ускоренияСмотреть фотографии
09:45
Президент наградил посмертно пятерых участников СВО из МихайловкиСмотреть фотографии
09:16
Не всё то золото? В РПН рассказали волгоградцам, как не прогадать с выбором украшенийСмотреть фотографии
09:07
Бастрыкин разбирается с невыдачей лекарств 13-летней волгоградке и ее мамеСмотреть фотографии
08:47
Нереально жирный творог забраковал Россельхознадзор под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:25
Отделение радионуклидной терапии онкодиспансера построят в Волгограде за 2 млрдСмотреть фотографии
08:22
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 172 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:00
Застрявшим в ОАЭ волгоградцам оплатят проживание в отеляхСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцам рассказали о правилах обучения в автошколах с 1 мартаСмотреть фотографии
06:39
Морось и мокрый снег вернутся в Волгоградскую область к середине неделиСмотреть фотографии
06:10
В Волгограде и области 195 тыс. человек управляют коммуналкой через «Госуслуги. Дом»Смотреть фотографии
22:00
Яркая победа «Спартака‑Волгоград» над «Динамо‑СШОР»Смотреть фотографии
 