



В Красноармейском районе Волгограда жильцы многоквартирного дома №31 на ул. Удмуртской вот уже почти неделю остаются без газа. Специалисты «заглушили» пятиэтажку после затопления газопровода водой и отказываются возвращать коммунальный ресурс до полного обследования всех жилых помещений.

- Всё произошло в ночь с 23 на 24 февраля. Мы проснулись и заметили, что нет газа. Одновременно во дворе с раннего утра работали службы. Что-то копали в нескольких местах. Потом попытались узнать, что случилось – пообещали провести опрессовку и в среду вернуть газ. Но вот прошла и среда, и четверг, и уже выходные появились на горизонте, а ничего не изменилось. Говорят, идёт утечка, а где – найти не могут, - сообщил жилец дома Олег Игнатенко.

По словам мужчины, все прошедшие дни коммунальщики вели себя растерянно и как будто бы не знали, что делать. Забыли сообщить об аварии в управляющую компанию, а затем сами же сообщили, что не подключат дом, пока не получат письмо от обслуживающей организации.

- Я обратился к главному инженеру компании «Регион 34», она сообщила, что впервые от меня услышала о произошедшем. Каким образом в такой ситуации газовики собирались получить от УК письмо с гарантиями о наличии в своих квартирах собственников для осмотра внутриквартирных газовых сетей – загадка, - подчеркнул волгоградец.

Также Олег обратил внимание, что даже теоретически обеспечить 100% доступ к жилым помещениям оперативно невозможно.

- Только у нас в подъезде один из владельцев уехал в командировку в Москву, а ещё одного пожилого мужчину забрали к себе родственники в другой город. И что же теперь, сколько недель или месяцев нам быть без газа?

Собственник рассказал, что проживает в квартире с женой. Женщина беременна. По медицинским показаниям ей требуется особое питание и уход, однако обеспечить приготовление пищи, поддержание гигиены без голубого топлива невозможно.

- Это я бы ещё смог заварить себе лапшу быстрого приготовления или какой-нибудь химозный супчик, но ей-то нужно полноценное горячее питание. Это важно и для её здоровья, и для здоровья малыша. Приходится готовить на туристической плитке на сжиженном газе. Но это всего одна конфорка – очень дорого и неудобно, - подчеркнул Олег Игнатенко.





Также мужчина обратил внимание, что в их доме отсутствует подключение к централизованной сети горячего водоснабжения. Ресурсом жилые помещения обеспечиваются с помощью газовых колонок.

- Естественно, что всю неделю мы сидим без горячей воды. Ни посуду помыть, ни помыться, ни искупаться, - добавил волгоградец.

Несколько дней Олег пытается всё же выяснить, когда в квартиры вернётся газ, но пока безрезультатно. В газовой службе, устав от назойливого абонента, бросают трубки.

- Последнее, что мы с женой слышали, что пока все квартиры не обследуют, газ не дадут. При этом газовики якобы несколько раз предпринимали попытки обследовать квартиры, но вот странно, мы с женой были в то время дома, но даже к нам никто не приходил. При этом говорят, что им не предоставляют доступ. Как это возможно?

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в газовую службу Волгограда с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В организации подтвердили, что газопровод в МКД оказался выведен из строя, однако сроки восстановления подачи газа в сложившихся условиях назвать затруднились.

-В аварийно-диспетчерскую службу поступила аварийная заявка, связанная с отсутствием газа по адресу ул.Удмуртская, 31. В ходе обследования обнаружена вода в газопроводе. Виновники аварии устанавливаются. Сотрудниками газовой службы были произведены ремонтные работы, выполнен пуск газа в подъезд №4. При опрессовке по стоякам в подъездах №1,2,3 обнаружено падение давления. Это свидетельствует о негерметичности системы газоснабжения в квартирах по этим стоякам.Для безопасности жителей и выполнения пуска газа необходимо провести обследование газового оборудования в каждой из данных квартир. Управляющей компании необходимо решить вопрос с обеспечением доступа в жилье. Газовая служба обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил при эксплуатации газового оборудования в быту, - подчеркнул специалист.

В результате ситуация попала в замкнутый круг. Предоставить доступ во все квартиры в МКД физически невозможно, при этом без проверки газовых стояков безопасно возобновлять подачу коммунального ресурса в дом невозможно.

- Мы все оказались заложниками произошедшего. Я обращался уже и в администрацию, и в жилищный надзор, и в прокуратуру чтобы как то ускорить процесс. Везде говорят, мол, пишите заявления. Но ведь они будут как минимум месяц рассматриваться. Конечно, я-то их напишу, но как нам всё это время жить. Здесь никакой туристической горелки не хватит, - сетует Олег Игнатенко.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда, ресурсоснабжающую организацию и Госжилнадзор с просьбой взять сложившуюся ситуацию на контроль.

