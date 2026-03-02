Волгоградцы с 3 марта начнут получать соцпособия





Волгоградское отделение СФР опубликовало график выплат пособий и пенсий в марте. Как рассказали в организации, период выплат начнется завтра, 3 марта.

В этот день на банковские счета волгоградцев Отделение СФР перечислит:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащего по линии СФР.

5 марта региональное Отделение СФР произведёт ежемесячную выплату семьям из средств материнского капитала через банк.

6 марта работающие родители получат пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

4, 11 марта Отделение СФР по Волгоградской области перечислит на банковские карты пенсии тем волгоградцам, кому они обычно приходят в эти установленные даты.

20 марта будет выплачена пенсия гражданам, получающим ее 21 числа, так как 21 выпадает на выходной день.

Выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.



