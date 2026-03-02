Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 172 украинских БПЛА

В ночь с 1 на 2 марта ВСУ вновь предприняли попытку поражения объектов инфраструктуры на юге России. По данным Минобороны, под атакой оказались пять регионов.

- С 23:00 1 марта до 7:00 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Основной удар вражеские силы сконцентрировали на Краснодарском крае. Здесь были сбиты 66 БПЛА. Ещё 23 беспилотника ликвидированы над Крымом, 4 в Белгородской, 3 в Курской и 1 в Астраханской областях.

Кроме того, 67 смертоносных аппаратов перехвачены дежурными подразделениями над акваторией Чёрного и ещё 8 Азовского морей.

Отметим, Волгоградскую область атака БПЛА обошла стороной. В регионе беспилотная опасность не объявлялась, аэропорт функционирует в штатном режиме.

Фото: коллаж с элементами сгенерированными ИИ

10:24
«Спартак-Волгоград» – борьба до конца, но без победы
09:59
В Ростовской области заработали новые ограничения для мигрантов
09:58
Подрихтовали: в Волгограде скоростным трамваям придали ускорения
09:45
Президент наградил посмертно пятерых участников СВО из Михайловки
09:16
Не всё то золото? В РПН рассказали волгоградцам, как не прогадать с выбором украшений
09:07
Бастрыкин разбирается с невыдачей лекарств 13-летней волгоградке и ее маме
08:47
Нереально жирный творог забраковал Россельхознадзор под Волгоградом
08:25
Отделение радионуклидной терапии онкодиспансера построят в Волгограде за 2 млрд
08:22
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 172 украинских БПЛА
08:00
Застрявшим в ОАЭ волгоградцам оплатят проживание в отелях
07:30
Волгоградцам рассказали о правилах обучения в автошколах с 1 марта
06:39
Морось и мокрый снег вернутся в Волгоградскую область к середине недели
06:10
В Волгограде и области 195 тыс. человек управляют коммуналкой через «Госуслуги. Дом»
22:00
Яркая победа «Спартака‑Волгоград» над «Динамо‑СШОР»
21:04
Волгоградцы увидят «поезд» Илона Маска 2 марта
20:19
Массовая отмена рейсов и неопределенность: волгоградские туристы застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке
19:27
«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде
19:11
Минтруд напомнил волгоградцам о короткой рабочей неделе в марте
18:05
Финал «Сталинградской битвы»: «Ротор‑2» стал чемпионом
17:30
Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского
16:43
Займы, работа и блокировки: что еще изменится для волгоградцев с 1 марта
16:17
По-русски - и точка: как новый закон «о вывесках» изменит облик Волгограда
15:00
Бастрыкин жестко отреагировал на стаю бродячих собак под Волгоградом
14:23
Под Волгоградом похоронят погибшего 1,5 года назад на СВО Илью Филимонихина
13:47
Трюки с пиротехникой покажут в ЦПКиО Волгограда
13:23
255 км дорог за 10 млрд рублей отремонтируют в Волгограде и области
12:16
«С бокалом вина и красивая»: как волгоградцы переживают происходящее в Дубае
10:54
Четверо детей пострадали в лобовом ДТП под Волгоградом
10:40
На севере Волгограда под колеса авто попала скатившаяся с горки девочка
09:56
«Убегали в паркинг»: волгоградцы рассказали, как под атаками провели ночь в Дубае
 