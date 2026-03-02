Минобороны за ночь уничтожило над регионами 172 украинских БПЛА





В ночь с 1 на 2 марта ВСУ вновь предприняли попытку поражения объектов инфраструктуры на юге России. По данным Минобороны, под атакой оказались пять регионов.

- С 23:00 1 марта до 7:00 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Основной удар вражеские силы сконцентрировали на Краснодарском крае. Здесь были сбиты 66 БПЛА. Ещё 23 беспилотника ликвидированы над Крымом, 4 в Белгородской, 3 в Курской и 1 в Астраханской областях.

Кроме того, 67 смертоносных аппаратов перехвачены дежурными подразделениями над акваторией Чёрного и ещё 8 Азовского морей.

Отметим, Волгоградскую область атака БПЛА обошла стороной. В регионе беспилотная опасность не объявлялась, аэропорт функционирует в штатном режиме.

Фото: коллаж с элементами сгенерированными ИИ