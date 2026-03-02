«Домофон-Сервис» в Волгограде уличили в завышении тарифов





УФАС признало стоимость услуг по техническому обслуживанию домофона в Волгограде монопольно высокой, а ООО «Домофон-Сервис» - нарушившим Закон о защите конкуренции.

Как сообщили в управлении, поводом для рассмотрения дела послужили заявления граждан об увеличении стоимости услуг по техническому обслуживанию домофона на территории Волгограда в 2025 году.

Антимонопольный орган установил, что обществом при формировании стоимости данной услуги применялась рентабельность, значительно превышающая среднеотраслевую.

Компания до 1 апреля должна пересмотреть стоимость услуг по техобслуживанию домофонов, исходя из фактически понесенных затрат по итогам прошлого года. Обществу грозит административный штраф.



