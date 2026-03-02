Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
«Домофон-Сервис» в Волгограде уличили в завышении тарифов

02.03.2026 11:41
0
02.03.2026 11:41


УФАС признало стоимость услуг по техническому обслуживанию домофона в Волгограде монопольно высокой, а ООО «Домофон-Сервис» -  нарушившим Закон о защите конкуренции.

Как сообщили в управлении, поводом для рассмотрения дела послужили заявления граждан об увеличении стоимости услуг по техническому обслуживанию домофона на территории Волгограда в 2025 году.

Антимонопольный орган установил, что обществом при формировании стоимости данной услуги применялась рентабельность, значительно превышающая среднеотраслевую.

Компания до 1 апреля должна пересмотреть стоимость услуг по техобслуживанию домофонов, исходя из фактически понесенных затрат по итогам прошлого года.  Обществу грозит административный штраф. 


02.03.2026 14:13
02.03.2026 13:09
02.03.2026 12:18
02.03.2026 11:41
02.03.2026 09:59
02.03.2026 09:45
02.03.2026 09:16
02.03.2026 09:07
02.03.2026 08:47
02.03.2026 08:25
02.03.2026 08:22
02.03.2026 08:00
02.03.2026 07:30
02.03.2026 06:39
02.03.2026 06:10
14:25
Волгоградцу грозит 8 лет за найденные при покупке дома детонаторыСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде учёные разработали метод диагностики предраковых состоянийСмотреть фотографии
14:13
«Ни помыться, ни еду приготовить»: в Волгограде пятиэтажка неделю выживает без газа из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области ищут начальников на 100-тысячные зарплатыСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом экс-главу сельского поселения осудят за фиктивную уборку дорогСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом участнику СВО с ранением отказали в работеСмотреть фотографии
12:18
«Пока лишь прощупывают почву»: в Волгограде бизнес не спешит менять иностранные вывескиСмотреть фотографии
11:54
Драма на последней секунде: «Каустик» обидно упустил победуСмотреть фотографии
11:41
«Домофон-Сервис» в Волгограде уличили в завышении тарифовСмотреть фотографии
10:24
«Спартак-Волгоград» – борьба до конца, но без победСмотреть фотографии
09:59
В Ростовской области заработали новые ограничения для мигрантовСмотреть фотографии
09:58
Подрихтовали: в Волгограде скоростным трамваям придали ускоренияСмотреть фотографии
09:45
Президент наградил посмертно пятерых участников СВО из МихайловкиСмотреть фотографии
09:16
Не всё то золото? В РПН рассказали волгоградцам, как не прогадать с выбором украшенийСмотреть фотографии
09:07
Бастрыкин разбирается с невыдачей лекарств 13-летней волгоградке и ее мамеСмотреть фотографии
08:47
Нереально жирный творог забраковал Россельхознадзор под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:25
Отделение радионуклидной терапии онкодиспансера построят в Волгограде за 2 млрдСмотреть фотографии
08:22
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 172 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:00
Застрявшим в ОАЭ волгоградцам оплатят проживание в отеляхСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцам рассказали о правилах обучения в автошколах с 1 мартаСмотреть фотографии
06:39
Морось и мокрый снег вернутся в Волгоградскую область к середине неделиСмотреть фотографии
06:10
В Волгограде и области 195 тыс. человек управляют коммуналкой через «Госуслуги. Дом»Смотреть фотографии
22:00
Яркая победа «Спартака‑Волгоград» над «Динамо‑СШОР»Смотреть фотографии
21:04
Волгоградцы увидят «поезд» Илона Маска 2 мартаСмотреть фотографии
20:19
Массовая отмена рейсов и неопределенность: волгоградские туристы застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем ВостокеСмотреть фотографии
19:27
«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:11
Минтруд напомнил волгоградцам о короткой рабочей неделе в мартеСмотреть фотографии
18:05
Финал «Сталинградской битвы»: «Ротор‑2» стал чемпиономСмотреть фотографии
17:30
Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия РадонежскогоСмотреть фотографии
16:43
Займы, работа и блокировки: что еще изменится для волгоградцев с 1 мартаСмотреть фотографии
 