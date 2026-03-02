Сотрудник крупной телекомкомпании украл у волгоградцев 17 млн рублей





В Волгограде задержан 21-летний местный житель, который подозревается в незаконной разблокировке 845 сим-карт. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, молодой человек занимался незаконной деятельностью будучи специалистом по обслуживанию клиентов в одной из телекоммуникационных компаний.

Все номера были заблокированы в связи с подозрительными финансовыми операциями. После их разблокировки средства переводились на третьи счета. Ему помогали еще трое сообщников, местонахождение которых устанавливается.

Запрещенной деятельностью сотрудник промышлял с января 2026 года. За это время он успел вывести порядка 17 млн рублей. Установить личность преступника и задержать его удалось 5 февраля сотрудникам Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального главка совместно с оперативниками УФСБ России и работниками службы безопасности компании.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области