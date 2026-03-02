



В России с 1 марта вступил в силу закон, который обязывает предпринимателей переводить на русский язык все вывески и информационные таблички. Несмотря на это, в Волгограде к утру 2 марта лишь единичные предприниматели избавились от латиницы над входными группами. И, судя по всему, менять повально вывески волгоградские предприниматели не спешат – изготовители наружной рекламы заявляют об отсутствии очередей перед своими дверями.

Так, по словам сотрудников рекламных компаний, их потенциальные клиенты до сих пор лишь прощупывают почву и пока с осторожностью относятся к нововведению.

– Честно признаться, пока наплыва клиентов в нашей организации не замечено. Если сравнивать с предыдущими месяцами, об увеличении продаж в феврале говорить не приходится, – прокомментировали в компании «Эстази». – К концу марта, возможно, и будут изменения спроса на наши услуги.





Представители крупного, сетевого, бизнеса, по информации владельца компании «Рекламный», озаботились сменой вывесок задолго до 1 марта, не дожидаясь вступления в силу нового закона:

– Пока клиентов не особо прибавилось. Ранее к нам обращались сетевики по данному вопросу, но это было несколькими месяцами ранее. Им мы уже установили им новые вывески. Могу вам с уверенностью сказать, что в ближайшее время от мелких предпринимателей заказов нам ждать не стоит. Да, звонят и интересуются ценами, но после пропадают. Все они пока что смотрят друг на друга и ждут, когда кому-нибудь прилетит штраф. До тех пор вывески свои они вряд ли будут трогать.





