Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
«Пока лишь прощупывают почву»: в Волгограде бизнес не спешит менять иностранные вывески

Общество 02.03.2026 12:18
В России с 1 марта вступил в силу закон, который обязывает предпринимателей переводить на русский язык все вывески и информационные таблички. Несмотря на это, в Волгограде к утру 2 марта лишь единичные предприниматели избавились от латиницы над входными группами. И, судя по всему, менять повально вывески волгоградские предприниматели не спешат – изготовители наружной рекламы заявляют об отсутствии очередей перед своими дверями. 

Так, по словам сотрудников рекламных компаний, их потенциальные клиенты до сих пор лишь прощупывают почву и пока с осторожностью относятся к нововведению.

– Честно признаться, пока наплыва клиентов в нашей организации не замечено. Если сравнивать с предыдущими месяцами, об увеличении продаж в феврале говорить не приходится, – прокомментировали в компании «Эстази». – К концу марта, возможно, и будут изменения спроса на наши услуги. 


Представители крупного, сетевого, бизнеса, по информации владельца компании «Рекламный», озаботились сменой вывесок задолго до 1 марта, не дожидаясь вступления в силу нового закона: 

– Пока клиентов не особо прибавилось. Ранее к нам обращались сетевики по данному вопросу, но это было несколькими месяцами ранее. Им мы уже установили им новые вывески. Могу вам с уверенностью сказать, что в ближайшее время от мелких предпринимателей заказов  нам ждать не стоит. Да, звонят и интересуются ценами, но после пропадают. Все они пока что смотрят друг на друга и ждут, когда кому-нибудь прилетит штраф. До тех пор вывески свои они вряд ли будут трогать. 


Какие именно виды вывесок предстоит заменить предпринимателям, и какая ответственность за это предусмотрена — ранее ИА «Высота 102» подробно рассказало в специальном материале.

