Двое волгоградцев помогли мошенникам обмануть пенсионеров





В Волгограде оперативники задержали 28-летнего ранее судимого и 19-летнего волгоградцев, подозреваемых в пособничестве мошенникам. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленникам удалось обмануть четверых волгоградских пенсионеров.





Подозреваемые выступали в роли курьеров и должны были забирать деньги у пожилых людей, а после переводить средства на счет мошенников.

В Краснооктябрьском районе жертвами аферистов стали 91-летняя и 87-летний пенсионеры, передавшие курьеру 380 тысяч рублей и 400 евро. В Дзержинском районе 97-летняя пенсионерка, поверив аферистам, отдала свои сбережения в размере 200 тысяч рублей. В Тракторозаводском районе 90-летняя местная жительница лишилась 290 тысяч рублей.





По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Подозреваемые задержаны.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области