Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Что будет с ценами на нефть из-за событий на Ближнем Востоке

Из-за геополитических событий на Ближнем Востоке цена нефти Brent открылась в понедельник в районе отметки $80 с ростом примерно на 8%. Пока стороны воздерживаются от атаки на нефтяную инфраструктуру в регионе. Эксперты ВТБ поделились прогнозами с учетом текущей ситуации. 

– Таким образом, если конфликт будет вдруг завершен при текущих условиях, мировой баланс на рынке нефти не будет существенно затронут. В этом случае вся 20-долларовая премия в цене нефти быстро исчезнет, как это было летом 2025 года, когда цена Brent упала с 80 до 65 долларов за два дня, – прокомментировал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

По его словам, 20% производимой в мире нефти проходит через Ормузский пролив, трафик через него значительно упал. Однако, если, к примеру, трафик через Ормузский пролив снизится в два раза, это создаст краткосрочный дефицит поставок в размере 10 млн барр./сутки. Следует иметь в виду, что мировой рынок нефти находится в значительном профиците, добыча превышает спрос на 2 млн барр., значительные запасы нефти накоплены на море. Кроме того, страны ОПЕК+ в выходные приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. барр./сутки начиная с апреля. Поэтому в краткосрочном периоде нефтяной шок маловероятен.

– Полагаем, что если нефтяная инфраструктура стран региона не будет повреждена, то в итоге цена нефти вернется к $60, когда геополитическая напряженность спадет. До этого момента вероятна большая волатильность в цене нефти и нельзя исключать дальнейшего ее роста, – добавил эксперт.

Сотрудник крупной телекомкомпании украл у волгоградцев 17 млн рублей
«Поручений не поступало»: следить за новым законом о вывесках в Волгограде оказалось некому
ИИ и НДС назвали «виновниками» роста цен в Волгограде
Мэрия объявила о назначении нового главного архитектора Волгограда
Что будет с ценами на нефть из-за событий на Ближнем Востоке
Волгоградцы с 3 марта начнут получать соцпособия
Определились ещё два финалиста чемпионата Волгоградской области по футзалу
Волгоградцу грозит 8 лет за найденные при покупке дома детонаторы
В Волгограде учёные разработали метод диагностики предраковых состояний
«Ни помыться, ни еду приготовить»: в Волгограде пятиэтажка неделю выживает без газа из-за аварии на сетях
В Волгоградской области ищут начальников на 100-тысячные зарплаты
Под Волгоградом экс-главу сельского поселения осудят за фиктивную уборку дорог
Под Волгоградом участнику СВО с ранением отказали в работе
«Пока лишь прощупывают почву»: в Волгограде бизнес не спешит менять иностранные вывески
Драма на последней секунде: «Каустик» обидно упустил победу
«Домофон-Сервис» в Волгограде уличили в завышении тарифов
«Спартак-Волгоград» – борьба до конца, но без победы
В Ростовской области заработали новые ограничения для мигрантов
Подрихтовали: в Волгограде скоростным трамваям придали ускорения
Президент наградил посмертно пятерых участников СВО из Михайловки
Не всё то золото? В РПН рассказали волгоградцам, как не прогадать с выбором украшений
Бастрыкин разбирается с невыдачей лекарств 13-летней волгоградке и ее маме
Нереально жирный творог забраковал Россельхознадзор под Волгоградом
Отделение радионуклидной терапии онкодиспансера построят в Волгограде за 2 млрд
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 172 украинских БПЛА
Застрявшим в ОАЭ волгоградцам оплатят проживание в отелях
Волгоградцам рассказали о правилах обучения в автошколах с 1 марта
Морось и мокрый снег вернутся в Волгоградскую область к середине недели
В Волгограде и области 195 тыс. человек управляют коммуналкой через «Госуслуги. Дом»
Яркая победа «Спартака‑Волгоград» над «Динамо‑СШОР»
 