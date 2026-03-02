Что будет с ценами на нефть из-за событий на Ближнем Востоке





Из-за геополитических событий на Ближнем Востоке цена нефти Brent открылась в понедельник в районе отметки $80 с ростом примерно на 8%. Пока стороны воздерживаются от атаки на нефтяную инфраструктуру в регионе. Эксперты ВТБ поделились прогнозами с учетом текущей ситуации.

– Таким образом, если конфликт будет вдруг завершен при текущих условиях, мировой баланс на рынке нефти не будет существенно затронут. В этом случае вся 20-долларовая премия в цене нефти быстро исчезнет, как это было летом 2025 года, когда цена Brent упала с 80 до 65 долларов за два дня, – прокомментировал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

По его словам, 20% производимой в мире нефти проходит через Ормузский пролив, трафик через него значительно упал. Однако, если, к примеру, трафик через Ормузский пролив снизится в два раза, это создаст краткосрочный дефицит поставок в размере 10 млн барр./сутки. Следует иметь в виду, что мировой рынок нефти находится в значительном профиците, добыча превышает спрос на 2 млн барр., значительные запасы нефти накоплены на море. Кроме того, страны ОПЕК+ в выходные приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. барр./сутки начиная с апреля. Поэтому в краткосрочном периоде нефтяной шок маловероятен.

– Полагаем, что если нефтяная инфраструктура стран региона не будет повреждена, то в итоге цена нефти вернется к $60, когда геополитическая напряженность спадет. До этого момента вероятна большая волатильность в цене нефти и нельзя исключать дальнейшего ее роста, – добавил эксперт.