Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
Российские компании готовятся возобновить рейсы на Ближний Восток после закрытия воздушного пространства в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Минтрансе.  Как ранее сообщалось информагентством, российские и иностранные авиакомпании приостановили...
Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Общество

«Осталось на них накопить»: как волгоградский бизнес воспринял нашумевший закон «о вывесках»

Общество 02.03.2026 20:27
0
02.03.2026 20:27


Вступление в силу закона о "вывесках", стало одной из самых обсуждаемых новостей начала весны. Пока архитекторы и краеведы голосуют за нововведение двумя руками, многие предприниматели осторожничают и не спешат к резким переменам. Корреспонденты ИА "Высота 102" пообщались с владельцами бизнеса, узнав об их готовности к масштабной русификации.

С замены вывески и обновления меню новый сезон начали сотрудники кофейни So So Coffee. Управляющий заведением признает, что в "низкий" сезон перемены даются им непросто, однако от требований закона здесь решили не отказываться.

- Пока мы заказали вывеску, на которой написано "соу-соу кофе" и обновляем всю типографию внутри кофейни, - рассказывает управляющий Олег. - В экономическом плане нынешние времена крайне непросты. По сравнению с прошлым годом гостевой поток практически в два раза просел и у нас, и у наших коллег. Люди либо экономят деньги, либо тратят их на что-то другое. Если прежде горожане могли не сходить в ресторан, но при этом забежать по пути в кофейню, то сейчас посетителей становится меньше. В это время менять вывески не так просто, но мы хотим привести все в соответствие с законом.

В скором времени русское название выйдет на первый план и в волгоградском баре Nora. Имея право на официальный "иммунитет", предприниматели все-таки решили идти в ногу с законом.

- Наше название зарегистрировано, как товарный знак, и по сути мы можем ничего менять. Но все-таки в ближайшее время мы повесим новые фасадные конструкции, - комментирует Оксана Кузьменко. - Хотя, по правде говоря, этот закон кажется мне некоей имитацией бурной деятельности. Не думаю, что он как-то кардинально изменит облик нашего города.

А вот владелец сети кофеен "Stolbovoy coffee" воспринял грядущие перемены не как только как вынужденную меру. Правда, на фоне снижения потока клиентов на русские указатели многим предпринимателям не так-то просто изыскать бюджет признает Виктор Столбовой.

- Я не против требований о русских названиях. Мне кажется, что, если все указатели будут на русском языке, это добавит городу стиля. Сам я тоже закажу новую вывеску, когда поднакоплю на нее средств, - заявляет Виктор Столбовой. – Однако сейчас у всего общепита так называемый низкий сезон, и в марте большинство предпринимателей думает о выживании, а не о смене вывесок. Думаю, что в ближайшее время массовых смен табличек и указателей ждать не стоит. Скорее всего, владельцы кафе и ресторанов будут осторожничать и смотреть, как пойдет сезон - в целом, в индустрии наблюдается серьезный спад, многие заведения находятся под угрозой закрытия, поэтому, возможно, кому-то сейчас просто бессмысленно менять вывеску, если уже осенью они закроются.

Часть заведений в Волгограде останутся "при своих" даже с учётом закона "о вывысках". Неприкосновенный статус кафе, ресторанам и салонам красоты дает официальная регистрация товарного знака.

- На наших предприятиях нововведения никак не скажутся, потому что часть из них зарегистрированы, как товарные знаки, а часть названы на русском языке, - объясняет управляющий кафе Massimo, ресторанов "Волгоград" и 12kitchen&wine.

В первые дни весны сотрудники компаний, изготовляющих фасадные вывески, не ощутили резкого наплыва клиентов. По их словам, в начале марта многие волгоградцы все еще присматриваться к расценкам.

К слову, за саботаж нововведений предприниматели, скорее всего, пока не понесут никакого наказания. Как выяснили корреспонденты ИА "Высота 102", официальных "контролеров" в городе еще не назначили.

Администрация Волгограда адресовала вопросы сотрудникам регионального УФАС, а те в свою очередь сослались на коллег из центрального аппарата.

– Пока поручений территориальному управлению не поступало, – прокомментировали в волгоградском УФАС. 

О тонкостях нового закона, предусмотренном наказании и реакции известных волгоградцев читайте в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.03.2026 20:27
Общество 02.03.2026 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 18:43
Общество 02.03.2026 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 17:46
Общество 02.03.2026 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 17:15
Общество 02.03.2026 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 16:04
Общество 02.03.2026 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 14:50
Общество 02.03.2026 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 14:13
Общество 02.03.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 13:09
Общество 02.03.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 12:18
Общество 02.03.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 11:41
Общество 02.03.2026 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 09:59
Общество 02.03.2026 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 09:45
Общество 02.03.2026 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 09:16
Общество 02.03.2026 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 09:07
Общество 02.03.2026 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 08:47
Общество 02.03.2026 08:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:27
«Осталось на них накопить»: как волгоградский бизнес воспринял нашумевший закон «о вывесках»Смотреть фотографии
19:44
Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний ВостокСмотреть фотографии
19:03
«Ротор 2» укрепляет составСмотреть фотографии
18:43
Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Скворец» погиб на СВОСмотреть фотографии
17:46
Сотрудник крупной телекомкомпании украл у волгоградцев 17 млн рублейСмотреть фотографии
17:15
«Поручений не поступало»: следить за новым законом о вывесках в Волгограде оказалось некомуСмотреть фотографии
16:50
ИИ и НДС назвали «виновниками» роста цен в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Мэрия объявила о назначении нового главного архитектора ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
Что будет с ценами на нефть из-за событий на Ближнем ВостокеСмотреть фотографии
14:50
Волгоградцы с 3 марта начнут получать соцпособияСмотреть фотографии
14:37
Определились ещё два финалиста чемпионата Волгоградской области по футзалуСмотреть фотографии
14:25
Волгоградцу грозит 8 лет за найденные при покупке дома детонаторыСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде учёные разработали метод диагностики предраковых состоянийСмотреть фотографии
14:13
«Ни помыться, ни еду приготовить»: в Волгограде пятиэтажка неделю выживает без газа из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области ищут начальников на 100-тысячные зарплатыСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом экс-главу сельского поселения осудят за фиктивную уборку дорогСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом участнику СВО с ранением отказали в работеСмотреть фотографии
12:18
«Пока лишь прощупывают почву»: в Волгограде бизнес не спешит менять иностранные вывескиСмотреть фотографии
11:54
Драма на последней секунде: «Каустик» обидно упустил победуСмотреть фотографии
11:41
«Домофон-Сервис» в Волгограде уличили в завышении тарифовСмотреть фотографии
10:24
«Спартак-Волгоград» – борьба до конца, но без победСмотреть фотографии
09:59
В Ростовской области заработали новые ограничения для мигрантовСмотреть фотографии
09:58
Подрихтовали: в Волгограде скоростным трамваям придали ускоренияСмотреть фотографии
09:45
Президент наградил посмертно пятерых участников СВО из МихайловкиСмотреть фотографии
09:16
Не всё то золото? В РПН рассказали волгоградцам, как не прогадать с выбором украшенийСмотреть фотографии
09:07
Бастрыкин разбирается с невыдачей лекарств 13-летней волгоградке и ее мамеСмотреть фотографии
08:47
Нереально жирный творог забраковал Россельхознадзор под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:25
Отделение радионуклидной терапии онкодиспансера построят в Волгограде за 2 млрдСмотреть фотографии
08:22
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 172 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:00
Застрявшим в ОАЭ волгоградцам оплатят проживание в отеляхСмотреть фотографии
 