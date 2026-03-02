



Вступление в силу закона о "вывесках", стало одной из самых обсуждаемых новостей начала весны. Пока архитекторы и краеведы голосуют за нововведение двумя руками, многие предприниматели осторожничают и не спешат к резким переменам. Корреспонденты ИА "Высота 102" пообщались с владельцами бизнеса, узнав об их готовности к масштабной русификации.

С замены вывески и обновления меню новый сезон начали сотрудники кофейни So So Coffee. Управляющий заведением признает, что в "низкий" сезон перемены даются им непросто, однако от требований закона здесь решили не отказываться.

- Пока мы заказали вывеску, на которой написано "соу-соу кофе" и обновляем всю типографию внутри кофейни, - рассказывает управляющий Олег. - В экономическом плане нынешние времена крайне непросты. По сравнению с прошлым годом гостевой поток практически в два раза просел и у нас, и у наших коллег. Люди либо экономят деньги, либо тратят их на что-то другое. Если прежде горожане могли не сходить в ресторан, но при этом забежать по пути в кофейню, то сейчас посетителей становится меньше. В это время менять вывески не так просто, но мы хотим привести все в соответствие с законом.

В скором времени русское название выйдет на первый план и в волгоградском баре Nora. Имея право на официальный "иммунитет", предприниматели все-таки решили идти в ногу с законом.

- Наше название зарегистрировано, как товарный знак, и по сути мы можем ничего менять. Но все-таки в ближайшее время мы повесим новые фасадные конструкции, - комментирует Оксана Кузьменко. - Хотя, по правде говоря, этот закон кажется мне некоей имитацией бурной деятельности. Не думаю, что он как-то кардинально изменит облик нашего города.

А вот владелец сети кофеен "Stolbovoy coffee" воспринял грядущие перемены не как только как вынужденную меру. Правда, на фоне снижения потока клиентов на русские указатели многим предпринимателям не так-то просто изыскать бюджет признает Виктор Столбовой.

- Я не против требований о русских названиях. Мне кажется, что, если все указатели будут на русском языке, это добавит городу стиля. Сам я тоже закажу новую вывеску, когда поднакоплю на нее средств, - заявляет Виктор Столбовой. – Однако сейчас у всего общепита так называемый низкий сезон, и в марте большинство предпринимателей думает о выживании, а не о смене вывесок. Думаю, что в ближайшее время массовых смен табличек и указателей ждать не стоит. Скорее всего, владельцы кафе и ресторанов будут осторожничать и смотреть, как пойдет сезон - в целом, в индустрии наблюдается серьезный спад, многие заведения находятся под угрозой закрытия, поэтому, возможно, кому-то сейчас просто бессмысленно менять вывеску, если уже осенью они закроются.

Часть заведений в Волгограде останутся "при своих" даже с учётом закона "о вывысках". Неприкосновенный статус кафе, ресторанам и салонам красоты дает официальная регистрация товарного знака.

- На наших предприятиях нововведения никак не скажутся, потому что часть из них зарегистрированы, как товарные знаки, а часть названы на русском языке, - объясняет управляющий кафе Massimo, ресторанов "Волгоград" и 12kitchen&wine.

В первые дни весны сотрудники компаний, изготовляющих фасадные вывески, не ощутили резкого наплыва клиентов. По их словам, в начале марта многие волгоградцы все еще присматриваться к расценкам.

К слову, за саботаж нововведений предприниматели, скорее всего, пока не понесут никакого наказания. Как выяснили корреспонденты ИА "Высота 102", официальных "контролеров" в городе еще не назначили.

Администрация Волгограда адресовала вопросы сотрудникам регионального УФАС, а те в свою очередь сослались на коллег из центрального аппарата.

– Пока поручений территориальному управлению не поступало, – прокомментировали в волгоградском УФАС.

О тонкостях нового закона, предусмотренном наказании и реакции известных волгоградцев читайте в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева