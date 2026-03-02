



В преддверии 8 Марта в волгоградских ювелирных магазинах вновь ожидается ажиотаж. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области решило напомнить жителям региона о правилах покупки украшений.

На большинстве ювелирных изделий, за исключением тех, что изготовлены из серебра российского производства, обязательно должно быть клеймо, а также опломбированный ярлык с указанием названия изделия, изготовителя, веса, наименования драгоценного металла, его пробы, информация о вставках драгоценных камней. При этом потребитель вправе перепроверить вес изделия с помощью специальных весов.

Вернуть товар покупатель вправе только при выявлении производственных недостатков или же в том случае, если украшение куплено дистанционно. При покупке ювелирного изделия надлежащего качества в розничном магазине оно обмену и возврату не подлежит.

Фото из архива ИА «Высота 102»