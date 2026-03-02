Мэрия объявила о назначении нового главного архитектора Волгограда

Руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда покинул свою должность. Эдвин Петров проработал на этом посту 9 лет без одного месяца. Экс-глава департамента ушел на заслуженный отдых 20 февраля, пояснили в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Как рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» Эдвин Юрьевич, решение покинуть пост главы департамента было принято по обоюдному согласию с руководством города.

- Но я остаюсь в городской команде, - заявил собеседник.

На вопрос, в каком статусе или должности, Эдвин Петров ответил, что продолжит работу в администрации города, однако не стал конкретизировать, что это будет за работа.

Руководителем департамента с 24 февраля назначен Илья Поступаев.