Мэрия объявила о назначении нового главного архитектора Волгограда

Руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда покинул свою должность. Эдвин Петров проработал на этом посту 9 лет без одного месяца. Экс-глава департамента ушел на заслуженный отдых 20 февраля, пояснили в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.
Как рассказал корреспонденту ИА «Высота 102» Эдвин Юрьевич, решение покинуть пост главы департамента было принято по обоюдному согласию с руководством города.
- Но я остаюсь в городской команде, - заявил собеседник.
На вопрос, в каком статусе или должности, Эдвин Петров ответил, что продолжит работу в администрации города, однако не стал конкретизировать, что это будет за работа.
Руководителем департамента с 24 февраля назначен Илья Поступаев.
Справка. Илья Анатольевич родился в 1989 году. В 2012 году окончил ГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» по специальности архитектура, квалификация – архитектор.
Трудовой стаж Ильи Поступаева по специальности составляет почти 15 лет. До назначения на должность работал заместителем руководителя Департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. До этого возглавлял аналогичное подразделение в администрации Волжского.