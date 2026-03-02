Нереально жирный творог забраковал Россельхознадзор под Волгоградом

Россельхознадзор аннулировал производственный сертификат на партию творога, произведенного жителем Ленинского района Волгоградской области. По данным компонента «Меркурий» установлено, что из 300 кг сырого молока сырья с массовой долей жира 4,1 % было изготовлено 200 кг творога массовой долей жира 17%. Доля жира в сырье составила 12,3 кг, а в готовой продукции - 34 кг. Из чего следует что, жира в вырабатываемой продукции больше, чем в сырье, что фактически невозможно.