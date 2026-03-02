В Волгоградской области ищут начальников на 100-тысячные зарплаты

В ЮФО медиана предполагаемых зарплат в вакансиях для высшего и среднего менеджмента в январе 2026 года составила 127800 рублей. По данным hh.ru, всего в Южном федеральном округе было опубликовано почти 1,4 тыс. вакансий для управленцев. Среди регионов-лидеров – Краснодарский край (более 760 или 55% от общего числа вакансий в ЮФО), Ростовская область (более 370 или 27%) и Волгоградская область (более 180 или 13%).
В ЮФО самую высокую заработную плату руководителям предлагали в Краснодарском край (134 тыс. рублей), Ростовской области (125,1 тыс. рублей) и Волгоградской области (111,7 тыс. рублей).
Первое место по уровню предлагаемого дохода в вакансиях заняли коммерческие директора — медиана предлагаемых им зарплат в январе достигла 200 600 руб.
На втором месте по уровню дохода в вакансиях — руководители филиалов (120 000 руб.), на третьем — начальники производства (115 600 руб.).