В Волгоградской области ищут начальников на 100-тысячные зарплаты

В ЮФО медиана предполагаемых зарплат в вакансиях для высшего и среднего менеджмента в январе 2026 года составила 127800 рублей. По данным hh.ru, всего в Южном федеральном округе было опубликовано почти 1,4 тыс. вакансий для управленцев. Среди регионов-лидеров – Краснодарский край (более 760 или 55% от общего числа вакансий в ЮФО), Ростовская область (более 370 или 27%) и Волгоградская область (более 180 или 13%).