С 1 марта в России вступил в силу так называемый «закон о вывесках на русском языке», согласно которому вводятся новые требования к названиям, состоящим из иностранных слов. Однако в Волгограде предприниматели пока не спешат менять рекламные конструкции. И, судя по всему, в ближайшее время саботировать требования ФЗ они будут безнаказанно – как стало известно ИА «Высота 102», следить за соблюдением новых норм в городе-герое пока что попросту некому.

В администрации Волгограда корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что контроль за соблюдением законодательства о рекламных вывесках не является компетенцией мэрии. В городской администрации предположили, что искать запрещенные названия – задача антимонопольного органа. В свою очередь в УФАС заявили, что контроль за реализацией федерального закона в этой сфере осуществляет центральный аппарат антимонопольной службы РФ.

– Пока поручений территориальному управлению не поступало, – прокомментировали в волгоградском УФАС.