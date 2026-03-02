Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний Восток
Российские компании готовятся возобновить рейсы на Ближний Восток после закрытия воздушного пространства в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Минтрансе.  Как ранее сообщалось информагентством, российские и иностранные авиакомпании приостановили...
Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Общество

Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Скворец» погиб на СВО

Общество 02.03.2026 18:43
0
02.03.2026 18:43


Отряд «Бессмертный Сталинград» проводит в последний путь бойца Максима Скворцова с позывным «Скворец». Печальную новость сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Максим родился и вырос в Киквидзенском районе Волгоградской области. После, окончив колледж, получил профессию специалиста по налогообложению. Срочную службу боец прошел в отряде спецназа «Скиф» в Севастополе.

– В отряде «Бессмертный Сталинград» служил достойно и храбро. Он был для нас надежным боевым товарищем. Тем, на кого можно было положиться. Кто не подведет.  Максим навсегда останется в наших сердцах, – вспоминает о нем Андрей Гимбатов.

Прощание с Максимом Скворцовым состоится 3 марта в 9:00 в ДК в его родном хуторе Чернолагутинский.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.03.2026 20:27
Общество 02.03.2026 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 18:43
Общество 02.03.2026 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 17:46
Общество 02.03.2026 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 17:15
Общество 02.03.2026 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 16:04
Общество 02.03.2026 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 14:50
Общество 02.03.2026 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 14:13
Общество 02.03.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 13:09
Общество 02.03.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 12:18
Общество 02.03.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 11:41
Общество 02.03.2026 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 09:59
Общество 02.03.2026 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 09:45
Общество 02.03.2026 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 09:16
Общество 02.03.2026 09:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 09:07
Общество 02.03.2026 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.03.2026 08:47
Общество 02.03.2026 08:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:27
«Осталось на них накопить»: как волгоградский бизнес воспринял нашумевший закон «о вывесках»Смотреть фотографии
19:44
Российские авиакомпании возобновят рейсы на Ближний ВостокСмотреть фотографии
19:03
«Ротор 2» укрепляет составСмотреть фотографии
18:43
Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Скворец» погиб на СВОСмотреть фотографии
17:46
Сотрудник крупной телекомкомпании украл у волгоградцев 17 млн рублейСмотреть фотографии
17:15
«Поручений не поступало»: следить за новым законом о вывесках в Волгограде оказалось некомуСмотреть фотографии
16:50
ИИ и НДС назвали «виновниками» роста цен в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Мэрия объявила о назначении нового главного архитектора ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
Что будет с ценами на нефть из-за событий на Ближнем ВостокеСмотреть фотографии
14:50
Волгоградцы с 3 марта начнут получать соцпособияСмотреть фотографии
14:37
Определились ещё два финалиста чемпионата Волгоградской области по футзалуСмотреть фотографии
14:25
Волгоградцу грозит 8 лет за найденные при покупке дома детонаторыСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде учёные разработали метод диагностики предраковых состоянийСмотреть фотографии
14:13
«Ни помыться, ни еду приготовить»: в Волгограде пятиэтажка неделю выживает без газа из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области ищут начальников на 100-тысячные зарплатыСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом экс-главу сельского поселения осудят за фиктивную уборку дорогСмотреть фотографии
13:09
Под Волгоградом участнику СВО с ранением отказали в работеСмотреть фотографии
12:18
«Пока лишь прощупывают почву»: в Волгограде бизнес не спешит менять иностранные вывескиСмотреть фотографии
11:54
Драма на последней секунде: «Каустик» обидно упустил победуСмотреть фотографии
11:41
«Домофон-Сервис» в Волгограде уличили в завышении тарифовСмотреть фотографии
10:24
«Спартак-Волгоград» – борьба до конца, но без победСмотреть фотографии
09:59
В Ростовской области заработали новые ограничения для мигрантовСмотреть фотографии
09:58
Подрихтовали: в Волгограде скоростным трамваям придали ускоренияСмотреть фотографии
09:45
Президент наградил посмертно пятерых участников СВО из МихайловкиСмотреть фотографии
09:16
Не всё то золото? В РПН рассказали волгоградцам, как не прогадать с выбором украшенийСмотреть фотографии
09:07
Бастрыкин разбирается с невыдачей лекарств 13-летней волгоградке и ее мамеСмотреть фотографии
08:47
Нереально жирный творог забраковал Россельхознадзор под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:25
Отделение радионуклидной терапии онкодиспансера построят в Волгограде за 2 млрдСмотреть фотографии
08:22
Минобороны за ночь уничтожило над регионами 172 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:00
Застрявшим в ОАЭ волгоградцам оплатят проживание в отеляхСмотреть фотографии
 