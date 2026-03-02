Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Скворец» погиб на СВО





Отряд «Бессмертный Сталинград» проводит в последний путь бойца Максима Скворцова с позывным «Скворец». Печальную новость сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Максим родился и вырос в Киквидзенском районе Волгоградской области. После, окончив колледж, получил профессию специалиста по налогообложению. Срочную службу боец прошел в отряде спецназа «Скиф» в Севастополе.

– В отряде «Бессмертный Сталинград» служил достойно и храбро. Он был для нас надежным боевым товарищем. Тем, на кого можно было положиться. Кто не подведет. Максим навсегда останется в наших сердцах, – вспоминает о нем Андрей Гимбатов.

Прощание с Максимом Скворцовым состоится 3 марта в 9:00 в ДК в его родном хуторе Чернолагутинский.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me