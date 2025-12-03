Вымогал миллионы: блогер Ульянов стал фигурантом уголовного дела СК





Следственное управление СК России по Волгоградской области прокомментировало задержание блогера Алексея Ульянова, о котором стало известно вечером 2 декабря. Как сообщает ИА «Высота 102», житель Волгограда задержан оперативниками по подозрению в серии вымогательств. По данным СК, в отношении Ульянова уже возбуждено уголовное дело – он помещен под арест.

– Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении местного блогера. Он подозревается в совершении нескольких эпизодов вымогательства, в том числе совершённого группой лиц в особо крупном размере – ст. 163 УК РФ, – сообщили 3 декабря в Центральном аппарате СК России.

Алексею Ульянову следователи СК, судя по официальной информации, решили припомнить все 25 лет его «общественной деятельности».

– По данным следствия, начиная с 2020 года подозреваемый требовал от руководителей организаций и отдельных граждан денежные средства за нераспространение порочащих сведений. Суммы, которые он намеревался получить, варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей.

В Следкоме также подтверждают связь Ульянова с Михаилом Серенко, о чем накануне сообщало ИА «Высота 102». Под организованной группой следователи подразумевают совместную деятельность двух скандальных блогеров.

– Установлено, что в одном из эпизодов блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который в настоящее время проходит обвиняемым по другому уголовному делу, действуя по предварительному сговору, потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 миллионов рублей, угрожая продолжить публикацию дискредитирующих материалов. В другом случае у руководителя еще одной фирмы он вымогал 100 тысяч рублей за неразмещение порочащей информации, но получил отказ, – говорится в официальном заявлении СУ СК России.

В настоящее время с блогером Ульяновым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных им преступлений. Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об отправке волгоградского блогера в СИЗО.

Напомним, о том, что в доме Алексея Ульянова в Дзержинском районе Волгограда 2 декабря прошли обыски, сообщила накануне вечером в социальных сетях его супруга Елена. По словам женщины, после того, как в квартире побывали силовики, Ульянова увезли для проведения дальнейших следственных действий.

Официальных комментариев вечером 2 декабря не давали ни в одном из силовых ведомств, однако информацию о задержании Алексея Ульянова подтвердили «Высоте 102» несколько источников в правоохранительных органах.

Накануне сообщалось, что задержание блогера могло состояться в рамках расследования силовиками уголовного дела в отношении Михаила Серенко – админа Telegam-канала «Остров Свободы», задержанного за вымогательство и реабилитацию нацизма в июле 2025 года. В настоящее время в отношении Серенко расследуются и другие уголовные дела – в том числе, по статьям о клевете и сексуальных домогательствах.