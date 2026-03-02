Под Волгоградом участнику СВО с ранением отказали в работе





Прокуратура Волжского добилась восстановления на работе 34-летнего участника СВО. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина работал на одном из предприятий грузчиком. В июле 2022 года он заключил контракт о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и убыл в зону проведения специальной военной операции.

Несмотря на то, что трудовой договор на период военной службы должен быть приостановлен, приказом руководства от 21 декабря 2022 года его уволили в связи с якобы прогулом. Вернувшись со специальной военной операции после полученного ранения, волжанин пытался возобновить работу, однако получил отказ.

После проведенной прокуратурой проверки в адрес руководителя предприятия было внесено представление, приказ об увольнении – отменен. Участник СВО восстановлен на работе. Кроме того, он получил выплаты за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда на общую сумму более 300 тыс. рублей.



