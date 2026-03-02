



В Волгограде объявлен открытый конкурс на строительство отделения радионуклидной терапии и диагностики ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». По информации сайта госзаказов, начальная цена контракта составила чуть более 2 миллиардов рублей. Проектную документацию по объекту разработало ООО «М.П.А. Медицинские партнеры-инжиниринг». Заказчиком работ выступает ГБУ Волгоградской области «Управление капитального строительства».

Строительство продлится до конца 2028 года. Помимо 1-2-х этажного здания отделения с подвальным помещением планируется возвести трансформаторную подстанцию, предусмотрев, в том числе, резервные источники питания. Также запроектированы насосные станции, котельная. Около нового отделения разместится парковка, здесь проведут работы по озеленению, освещению, установят цветники, малые архитектурные формы, обустроят проезды и тротуары с учетом нужд маломобильных граждан.

Примечательно, что для отвода жидких радиоактивных отходов, образующихся в блоке радионуклидной терапии, предусмотрена спецканализация. Жидкие среднерадиоактивные отходы через дренажные трубы спецканализации будут собираться в накопительных баках выдержки на станции спецочистки жидких радиоактивных отходов. После соответствующей выдержки и необходимого радиационного контроля получившейся объемной активности очищенные стоки будут перекачиваться в хозяйственно-бытовую канализацию.