Продавец магазина «Салюты» в Волгограде привлечен к административной ответственности за продажу пиротехники в период действия запрета на торговлю такой продукцией. Мужчине выписали штраф в размере 3 тысячи рублей.

Как уточнили в объединённой пресс-службе судов региона, нарушитель 5 января текущего года продал «Петарды Роза», которые являются пиротехническим изделием 2-го класса опасности.

Согласно постановлению губернатора, в Волгоградской области до 20 января действовал запрет на продажу пиротехники и запуск фейерверков. Нарушителя признали виновным по ч. 1 ст. 13.28 КоАП РФ. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.





