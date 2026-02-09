



В шестнадцати муниципалитетах Волгоградской области сегодня, 9 февраля, школьные занятия полностью или частично проходят в дистанционном формате. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете образования и науки, такие решения приняли власти Городищенского, Еланского, Калачевского, Камышинского, Котовского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Суровикинского, Урюпинского районов, а также Волгограда, Волжского и Михайловки.

В ведомстве подчеркнули, что решения об отмене занятий в районах принимаются самостоятельно. При этом единых нормативов, регламентирующих отмену занятий в зависимости от погодных условий, нет.



Несмотря на введение дистанционного обучения, в случае необходимости и отсутствия возможности оставить ребенка дома школы продолжают работать и принимать детей. Ситуация находится на контроле комитета образования в течение всего дня.



Что касается ссузов, решение о форме обучения принимается руководством образовательных организаций, исходя из дорожной обстановки и погодных условий.





Напомним, во второй половине 8 февраля дороги региона накрыл страшный гололед. Из-за этого в некоторых муниципалитетах школьников перевели на дистанционное обучение. После обработки трасс и пешеходных зон, а также благодаря небольшому снегу 9 февраля ситуация с передвижением по Волгограду и Волжскому улучшилась.



