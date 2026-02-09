



9 февраля в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл пожар в здании бывшего общежития муниципального предприятия «Жилищное хозяйство». по адресу ул. Дегтярева д.51. В аварийном строении вспыхнула проводка в одной из жилых комнат на четвёртом этаже.

- Огонь охватил домашние вещи на 4 квадратах. По прибытию огнеборцы 1-й ПСЧ провели эвакуацию 20 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В результате произошедшего не обошлось без пострадавших. В больницу был доставлен 68-летний мужчина. По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание в выключателе.

Отметим, ранее собственники комнат в общежитии неоднократно жаловались на его состояние. Сооружение 1959 года постройки буквально разваливается на глазах. Кирпичная кладка расходятся, в жилых помещениях сквозные трещины. Ранее на ситуацию В МКД обращал внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Руководитель давал поручение организовать по жалобам собственников тщательную проверку, а об её итогах доложить в центральный аппарат органа.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области