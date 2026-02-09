



В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители пятиэтажного дома по проспекту Канатчиков в Волгограде, которые уже неделю выживают без отопления. Накануне к этому испытанию прибавилось еще одно. На крыше прорвало трубу с горячей водой, а затем и батарею в одной из квартир. В результате кипятком затопило квартиры с пятого по первый этажи в шестом подъезде.

- Неделю назад произошла авария на теплосети. Пока ее устраняли, тепла не было во всем доме. Потом отопление включили, но не всем. Тепло поступило только в 1, 2 и 3 подъезды, а в 4, 5 и 6-м отопление так и не появилось. В нашей УК «Дом Сервис Красноармейский» сказали, что вроде будут продувать трубы, что-то делать, но в итоге вечером 8 февраля на чердаке 6-го подъезда произошел порыв труб. Полностью затоплены квартиры на 5, 4 и 3 этажах, второй этаж пострадал частично, - рассказала ИА «Высота 102» собственница одной из квартир Ирина.

По словам женщины, в этом же подъезде в квартире на 4-м этаже разорвало батарею. Полдома до сих пор выживают без тепла. В жилищах людей, измученных коммунальными ЧП, температура составляет всего 8-13 градусов.

- Это какой-то ад. Мы куда только ни обращались, но тепла так и нет. Я просто реву от холода и бессилия. У меня ребенок и бабушка 84 года. Мы просто замерзаем, - говорит женщина, еле сдерживая слезы.

Жители написали коллективное обращение на имя Генерального прокурора России Александра Гуцана, в котором описывают эту непростую ситуацию и просят надзорное ведомство вмешаться, принять меры в рамках прокурорского реагирования.

- К нам сегодня приехали сотрудники нашей управляющей компании, звонили уже с прокуратуры. Но пока результатов нет. В УК нам сказали, что у них не хватает людей. Всего один сварщик, как-то так. Причина вроде в этом, - рассказывают жители.

В «Концессии теплоснабжения» информагентству сообщили, что по указанному адресу приостановка подачи ресурса связана с работой внутридомовых сетей.

- Специалисты «Концессий теплоснабжения» совместно с управляющей организацией провели обследование. На сегодняшний момент работы проводит управляющая компания, - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

В ООО «Дом Сервис Красноармейский» в свою очередь пояснили, что по указанному адресу произошла авария на внутренних сетях, специалисты занимаются ее устранением.

- Точную информацию, что там произошло, может дать мастер участка, но его сейчас здесь нет. Он как раз с техническими специалистами и занимается этим вопросом, - сообщили в управляющей компании.

Директор ООО «Дом Сервис Красноармейский» Вадим Клычёв сообщил информагентству, что в шестиподъездном доме на проспекте Канатчиков, 5 полностью разморозились внутридомовые сети в 4 и 5 подъездах.

- Отопления здесь нет вообще. Так как трубы в основном полипропиленовые, мы используем строительные фены, чтобы их отогреть, - пояснил глава УК, отметив, что вины в произошедшем управляющей компании нет.

По его словам, сотрудники УК поздно получили информацию о том, что из-за сторонней аварии нужно слить воду из отопительной системы дома. В настоящее время в произошедшем разбирается прокуратура.

