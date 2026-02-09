Волгоградцам объяснили условия 100-процентных выплат по больничному





В отделении Соцфонда по Волгоградской области напомнили волгоградцам, в каких случаях им положены выплаты по больничным в размере 100-процентного заработка. Так, оплата пособия не будет зависеть от стажа, если больничный выдан по уходу за болеющим ребенком в возрасте младше 8 лет, в связи с несчастным случаем на работе, при наличии профзаболевания. Также стаж не имеет значения, если больничный предоставлен по беременности и родам.

В других случаях размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от заработной платы и стажа. Так, в 2026 года максимальный размер по больничному листу составляет 6 827,4 рубля в день. 100-процентные выплаты назначают при стаже 8 и более лет, 80 % получит болеющий, если он отработал от 5 до 8 лет и 60 % - при стаже до 5 лет.



Если стаж менее 6 месяцев, больничный лист оплачивается с учётом МРОТ. В 2026 году это 27 093 рубля за полный месяц болезни.



К слову, три дня пособия по болезни оплачивает работодатель, все остальные дни — отделение СФР по Волгоградской области. При оплате больничных на детей все дни, проведенные на больничном, финансируются за счёт Соцфонда.





