На станции Бирюзовой в Советском районе Волгограда снесут аварийный двухэтажный дом, который был построен 72 года назад. В настоящее время мэрия ищет подрядчика, который снесет ветхое здание за 373 тысячи рублей – это начальная цена работ.

Как уточнили в администрации Волгограда, дом по адресу ст. Бирюзовая,1 был расселен еще по нацпроекту «Жилье и городская среда». Жильцы получили новые квартиры.

Аварийное здание по условию конкурса должно быть демонтировано. Подрядчику предстоит вывезти строительный мусор и выполнить вертикальную планировку участков в срок до 31 марта текущего года.

В мэрии сообщили, что в 2025 году в Волгограде стартовала новая программа по расселению домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Она реализуется уже в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее ИА «Высота 102» рассказывало о вымирающем поселке Бирюзовый при одноименной железнодорожной станции в Советском районе. Четыре года назад – в январе 2022-го – здесь проживала одна пожилая пара и двое рабочих. Сообщалось, что в домах барачного типа нет ни водопровода, ни отопления, ни канализации.

Фото из архива ИА «Высота 102»





