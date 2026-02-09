В Волгограде досрочно встретят китайский новый год





В Волгограде начнут отмечать Китайский новый год 15 февраля, несмотря на то, что Год огненной лошади наступит 17 февраля.

Яркий праздник состоится в Центральном парке. На катке «Лагуна» пройдет дискотека, состоятся тематические викторины с подарками от парка и партнеров, шествие драконов и яркое огненное шоу.



Напомним, в парке уже дважды праздновали наступление китайского нового года. Каждый раз это было яркое зрелище, которое привлекало многочисленных жителей и гостей города.



Фото Центральный парк t.me

