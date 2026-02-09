Под Волгоградом выставлено на торги месторождение с 3,7 млн тонн нефти





В Николаевском районе Волгоградской области коммерсанты пытаются пустить с молотка нефтегазовые запасы. На площадке «Авито» выставлено месторождение компании «ПрикаспийНефтеГаз». Компания проходит процедуру банкротства и спешно избавляется от имущества.

Скважина находится на территории Очкуровского сельского поселения. Только разведанные её запасы эксперты оценивают в 3,7 млн тон нефти, что эквивалентно 27 млн баррелей или же, в зависимости от качества нефти, до 140 млрд рублей.

Вместе с месторождением компания распродаёт и другое имущество, а также лицензию на добычу. Реализация осуществляется единым лотом. Отмечается, что нефтедобывающая инфраструктура потребует от нового владельца дополнительных вложений.

Отметим, за скважину продавец хочет скромные 250,3 млн рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10% от стоимости лота.

Фото из архива Зубарева Вячеслава