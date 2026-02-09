На волгоградские дороги ночью высыпали 1000 тонн реагентов

В Волгограде коммунальные и дорожные службы ведут борьбу с гололедом на улицах. За ночь было использовано около 1000 тонн песко-соляной смеси.

Как уточнили в мэрии, реагентами обрабатываются проезжие части дорог и пешеходные зоны, особенно на спусках и лестницах, возле социальных объектов, на остановках. Задействовано более 70 единиц спецтехники.

За обработку внутридворовых территорий отвечают сотрудники УК и ТСЖ.

Напомним, что накануне город сковал сильный гололед. Из-за неблагоприятных погодных условий школьников в Волгограде, Волжском и некоторых других районах Волгоградской области 9 февраля отправили на дистант.

