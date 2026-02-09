Тело замерзшего насмерть 15-летнего парня нашли на правом берегу Волги





В Саратовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка, который был найден мертвым накануне, 8 февраля. По предварительным данным, сообщает ИА «СарИнформ», молодой человек замерз насмерть.

По данным издания, последний раз юношу видели живым 5 февраля в селе Привольное Ровенского района.

– После этого парень исчез. В ночь на 6 февраля в селе организовали поиски, в которых участвовало около 200 человек, а 8 февраля молодого человека нашли мертвым в 7 километрах от села Ревино Красноармейского района. Тело лежало в поле, – сообщают саратовские журналисты.

Отметим, что села, в котором жил парень и в котором его нашел тракторист, находятся на разных берегах Волги.

Следов насильственной смерти на теле юноши не обнаружено. Уточняется, что перед гибелью молодой человек поругался с матерью, взял свои деньги и ушел из дома. При этом телефон он с собой брать не стал.

Напомним, что в Волгоградской области 1 января 2026 года был найден замерзшим насмерть также 15-летний подросток. По имеющимся сведениям, молодой человек всего несколько сотен метров не дошел до дома после дискотеки.

Фото: СУ СК России по Саратовской области