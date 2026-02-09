ЦГМС: в Волгоградскую область возвращаются 29-градусные морозы

В Волгоградской области вновь ожидается резкое похолодание. По данным регионального ЦГМС, уже ночью 10 февраля на некоторых территориях температура воздуха в ночное время упадет до 15-20 градусов мороза, а местами столбик термометра опустится до -25. 11 февраля в северных районах региона ночные морозы усилятся до -29 градусов. Днем температура будет комфортнее – от минус 8 до минус 13 9 февраля, а в последующие два дня – до минус 9.