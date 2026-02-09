Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцев

Стало известно состояние пострадавших в жутком ДТП в Калмыкии жителей Волгоградской области. Как сообщили корреспонденту ИА «Высота 102» в республиканском Минздраве, сначала числились пострадавшими шесть человек. Однако отказ от госпитализации написали родители восьмилетнего ребенка. Семья уже выехала в Волгоградскую область.

- Тяжелым остается состояние мужчины, он госпитализирован в реанимацию республиканской больницы имени Жемчуева  с травматическим шоком, - продолжили в ведомстве.

Также в травматологии республиканской больницы проходит лечение семейная пара.

- Их состояние оценивается как средней тяжести, - добавил собеседник информагентства в Минздраве.

Напомним, страшная авария произошла утром 8 февраля в  170 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий»  в Кетченеровском  районе. В результате ДТП трое человек погибли на месте до приезда скорой помощи. Среди жертв аварии – двое волгоградских полицейских, которые сопровождали задержанного в Волгоград. Он также погиб в ДТП.

Фото сайта Республиканской больницы имени Жемчуева

Лента новостей

14:53
Волгоградцам объяснили условия 100-процентных выплат по больничномуСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде пенсионер госпитализирован после пожара в разрушающемся общежитииСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде досрочно встретят китайский новый годСмотреть фотографии
13:05
В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
12:36
Школьники 16 районов и городов Волгоградской области остались дома из-за гололедаСмотреть фотографии
12:12
Волгоградские сумотори блестяще выступили на чемпионате и первенстве ЮФОСмотреть фотографии
12:06
В Калмыкии погибли двое сотрудников уголовного розыска из Волгограда, один выжилСмотреть фотографии
12:03
В Роскачестве рассказали волгоградцам о повальной «дистрофии» упаковок в магазинахСмотреть фотографии
11:38
Силовики искали нелегалов и места пусков БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
СК возбудил дело по ДТП в Калмыкии с погибшими полицейскимиСмотреть фотографии
10:54
В Суровикинском районе трое пассажиров госпитализированы после лобового столкновенияСмотреть фотографии
10:51
РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладахСмотреть фотографии
10:34
На волгоградские дороги ночью высыпали 1000 тонн реагентовСмотреть фотографии
10:28
Оборот волгоградских предприятий замер на уровне 2,8 трлн рублейСмотреть фотографии
10:23
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцевСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области мать погибшего участника СВО освободили от кредитной кабалыСмотреть фотографии
09:47
Под Волгоградом Россельхознадзор уличил гослабораторию в легализации «серой» молочкиСмотреть фотографии
09:29
«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в КалмыкииСмотреть фотографии
08:20
ЦГМС: в Волгоградскую область возвращаются 29-градусные морозыСмотреть фотографии
08:07
Выпавший 9 февраля снег в Волгограде ослабил гололедСмотреть фотографии
07:47
В Волгоградской области похоронят 28-летнего участника СВО Сергея ВасильеваСмотреть фотографии
07:37
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую область 9 февраляСмотреть фотографии
06:55
Облкомтранс сообщил об изменениях в работе такси с 1 мартаСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде и области массово отменили уроки из-за гололедаСмотреть фотографии
06:12
Поезд Пермь-Симферополь прибудет в Волгоград с 4-часовой задержкойСмотреть фотографии
06:00
Фейковые соцработники грозят волгоградцам потерей денегСмотреть фотографии
05:47
В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичнымиСмотреть фотографии
05:45
С закрытого аэропорта и угрозы БПЛА началась неделя в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:59
Волгоградцы встали на коньки на обледенелых улицахСмотреть фотографииCмотреть видео
21:21
В Волжском объявили о переводе школьников на дистант 9 февраляСмотреть фотографии
 