



Стало известно состояние пострадавших в жутком ДТП в Калмыкии жителей Волгоградской области. Как сообщили корреспонденту ИА «Высота 102» в республиканском Минздраве, сначала числились пострадавшими шесть человек. Однако отказ от госпитализации написали родители восьмилетнего ребенка. Семья уже выехала в Волгоградскую область.

- Тяжелым остается состояние мужчины, он госпитализирован в реанимацию республиканской больницы имени Жемчуева с травматическим шоком, - продолжили в ведомстве.



Также в травматологии республиканской больницы проходит лечение семейная пара.



- Их состояние оценивается как средней тяжести, - добавил собеседник информагентства в Минздраве.



Напомним, страшная авария произошла утром 8 февраля в 170 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Кетченеровском районе. В результате ДТП трое человек погибли на месте до приезда скорой помощи. Среди жертв аварии – двое волгоградских полицейских, которые сопровождали задержанного в Волгоград. Он также погиб в ДТП.



Фото сайта Республиканской больницы имени Жемчуева

