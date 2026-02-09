



В Волгоградской области Россельхознадзор выявил попытку легализации молочки сомнительного качества. Действующие правила нарушили сотрудники гослаборатории в Киквидзенском районе, которые как раз и должны были бы следить за оборотом сельхозпродукции.

- Ветеринарным специалистом ГБУ ВО «Киквидзенская рай СББЖ» оформлен производственный сертификат на сырое коровье молоко (30 кг), в котором отсутствует справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков, которая подтверждает его безопасность, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Отметим, данный факт мог привести к реализации некачественной продукции. На текущий момент лаборатория отделалась лишь представлением, однако Россельхознадзор направил собранные с помощью электронной системы «Меркурий» материалы в прокуратуру и комитет ветеринарии Волгоградской области для принятия дополнительных мер реагирования.

Фото из архива ИА «Высота 102»