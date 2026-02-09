



8 февраля в Суровикинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легковых автомобилей. На фоне ухудшения погодных условий машины лоб в лоб столкнулись во второй половине дня на участке федеральной трассы Р-260 у хутора Жирковский.

- В 13:55 на 129 км ФАД «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» водитель, управляя автомашиной «Лада Приора», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Geely Tugella, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным с места аварии кадрам, наиболее серьёзные повреждения получил отечественный автомобиль. В полиции уточнили, что в результате столкновения сразу трое пассажиров были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области