



Не успели остыть эмоции после первенства Волгоградской области, а волгоградские сумоисты уже громко заявили о себе на соревнованиях в Краснодаре. В минувшую субботу во дворце спорта «Олимп» завершились чемпионат и первенство Южного федерального округа (ЮФО) по сумо. В состязаниях приняли участие 240 сильнейших сумотори из 6 муниципалитетов ЮФО. Для волгоградской команды турнир стал дебютным на уровне чемпионата округа – регион представили 40 спортсменов: как опытные борцы, так и начинающие атлеты. Основу команды составили воспитанники спортивной школы № 23. Подводя итоги можно говорить о большом успехе волгоградских рикиси, занявших третье общекомандное место.

Президент Федерации сумо Волгоградской области Максим Филиппов поделился впечатлениями от соревнований:

– Ребята друг друга поддерживали: опытные Богдан Тепловодский и Диана Джигарос помогали молодым спортсменам. Благодаря этой сплочённости команда успешно выступила, хотя накал борьбы зашкаливал. На дохё вышли не только мастера спорта и мастера спорта международного класса из смежных единоборств, но и мастера спорта международного класса по сумо! Очень сильная команда приехала из Крыма – именно крымские международники помешали нашим лидерам взять золото. Эти соревнования дали нам неоценимый опыт. Теперь будем готовиться к первенству и чемпионату России.

Среди призеров чемпионата есть и волгоградские сумотори, в шаге от золота остановились Диана Джигарос, Алёна Куценко и София Калуженина. Бронзовыми призёрами стали Богдан Тепловодский и Диана Ротова.

В возрастной категории до 19 лет золотые медали завоевали Александр Белобородов и Наталия Боженок. Серебро у Миланы Павлик. А россыпь бронзовых медалей собрали: Артём Огнев, Дмитрий Абрамов, Мунира Есмухамбетова, Эмиль Джавадов, Артур Джавадов.

В категории до 17 лет серебро забрал Вячеслав Ким; бронзу получили: Максим Балакин, Александра Майорова, Демид Павлов.

И самый молодой из призёров, Алексей Богачук, завоевал бронзу в возрастной группе до 15 лет.

Победители застолбили себе путевки на главный старт 2026 года – чемпионат России, который пройдет 22-27 апреля в городе Орёл.

Александр Веселовский