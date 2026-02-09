Палласовский районный суд Волгоградской области отказал банку во взыскании кредита погибшего участника спецоперации с его матери. Кредитное учреждение после смерти бойца хотело, чтобы его долг выплатили наследники.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, задолженность погибшего по кредитной карте составила 37 414 рублей. Единственным наследником участника СВО оказалась его мать, с которой банк и планировал взыскать эту сумму.

Суд отказал в исковых требованиях, ссылаясь на федеральное законодательство, по которому погибший в зоне СВО военнослужащий и члены его семьи освобождаются от обязательств по кредитным договорам. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





