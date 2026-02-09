«Ротор» в Турции одержал победу над «Актобе» в контрольном матче





8 февраля в турецком Белеке, где проходит учебно-тренировочный сбор, «Ротор» проверил свои силы в контрольном матче против казахстанского «Актобе». Встреча, сообщает ИА «Высота 102», завершилась победой волгоградского клуба.

Команды начали игру, как старые знакомые, без раскачки. Казахстанские футболисты старались держать мяч, «Ротор» прессинговал, не давая провести полезные действия. На все попытки «Актобе» пройти к воротам соперника волгоградцы отвечали тактикой мелкого фола, из-за чего могли поплатиться пропущенным голом на пятой минуте. Навес со штрафного с убойной позиции не использовал казахский нападающий.

В первой трети тайма, при значительном владении мячом, «Актобе» не мог подойти к воротам волжан. Но на 17-й минуте Шушеначев сумел пробить в ближний угол, Чагров на месте. В целом, первые 20 минут показали грамотную игру в обороне игроков «Ротора». На все ухищрения казахстанских нападающих защитники отвечали грамотной самоотверженной игрой. На 20-й минуте волгоградцы в коллективном отборе забрали мяч, Саид Алиев ушёл от опекуна, получил пас, прошёл по левому краю, сильно пробил в ближний угол, Заруцкий ошибся в выборе позиции – 1:0.





Первый гол «Ротора»

«Актобе» пришлось менять рисунок игры, игроки начали прессинговать, но «Ротор» умело успокаивал игру. На 23-й минуте Саид Алиев получил мяч на линии штрафной прямо по центру ворот, покатил Родионову, несильный удар Ильи в очередной раз потащил вратарь.

На 26-й минуте Шушеначев ушёл от троих защитников «Ротора», прострелил чуть назад, но набегавшие игроки не смогли разобраться, кто из них должен замкнуть голевую передачу, и к радости российских болельщиков Зелькович помешал Пасторице замкнуть передачу.





Зелькович помешал Пасторице замкнуть передачу

Волгоградцы продолжали использовать высокий прессинг, накрывая защитников казахстанской команды. Вот уже Родионов на пару с Алиевым заставили ошибиться соперника, но Саид пробил мимо.

Весь первый тайм высокую активность сохранял Алиев, на 30-й минуте на углу штрафной он выскочил на ударную позицию, на противоходе убрал защитника, но и у него поехала нога, через рикошет мимо.

Игроки «Ротора» не стеснялись вступать в единоборства, а на 41-й минуте Храмцов за грубое нарушение заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В этом товарищеском матче договорились, что удаления будут с правом замены. Вместо Храмцова в игру вступил Коротков. По итогам первого тайма вырисовалось преимущество «Актобе» по владению мячом – 69 % на 31 %, но это владение не говорило о преимуществе. «Ротор» остро контратаковал.





Удаление у Ротора

После проведенных замен «Ротор» стал больше владеть мячом. На 57-й минуте неугомонный Алиев убрал мяч под левую ногу, вышел на ударную позицию, пробил в ближний, только угловой...

Соперник в свою очередь не остался в долгу, на 64-й минуте острый перехват, разрезающий пас и Соса чуть не выскочил на рандеву с Владимиром Сугробовым. Но волгоградская оборона чётко разобралась в ситуации и погасила порыв соперника.

По ходу матча волгоградцы на какое-то время перехватили инициативу, сократили процент владения мячом «Актобе». А на 73-й минуте Ципуштанов выдает голевой пас на Эльдарушева, который вколотил мяч под перекладину над плечом вратаря.





Второй гол Ротора

По всему матчу можно резюмировать, что владение мячом казахстанских игроков – это держание мяча, без особого обострения. У «Ротора» это попытка атаковать. Поэтому преимущество 60/40 по владению мячом условно. Любую попытку казахстанских футболистов обострить игру «Ротор» тут же пресекал.

В конце матча «Ротор» полностью перехватил инициативу. На 87-й минуте Эльдарушев развернулся в штрафной, прокинул мяч и едва не забил третий мяч.

На 90-й минуте тот же свежий Эльдарушев пошёл прессинговать вратаря и снова ему не хватило фарта, чтобы отличиться.





Прессинг Эльдарушева

Матч завершился победой «Ротора» и оставил хорошее впечатление у болельщиков и специалистов. Заметно хорошее движение волгоградских футболистов на протяжении всей игры. Команда агрессивно проявляла себя при отборе мяча и осуществляла быстрый переход в атаку, что принесло свои плоды.

«Актобе» (Казахстан) – «Ротор» (Волгоград, Россия) – 0:2 (0:1).

8 февраля. п. Кадрие. Поле отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». 30 зрителей.

Судьи: Данил Набока (Краснодар), Дмитрий Семёнов (Петрозаводск), Алексей Чаплыгин (Москва).

«Актобе»: Заруцкий (Кусаинов, 63), Каиров, Ордец, Ерланов (Байдавлетов, 63), Досмагамбетов, Корзун (Марио Рабиу, 63), Г. Жуков, Соса, Зелькович, Пасторица, Шушеначев (Богачёв, 63).

«Ротор»: Чагров (Сугробов, 46), Бардыбахин, Данилкин (Фомин, 61), Клещенко (Покидышев, 61), Храмцов (Коротков, 44), С. Макаров (Харлан, 61), Трошечкин (Ципуштанов, 61), Сафронов (А. Макаров, 61), Симонян (Давидян, 61), Родионов (Шильников, 61), Алиев (Эльдарушев, 61).

Голы: Алиев, 20 (0:1). Эльдарушев, 73 (0:2).

Предупреждены: Храмцов, 4 (задержка руками); Родионов, 38; Богачёв, 60; Фомин, 79 (все – грубая игра); Байдавлетов, 80 (срыв перспективной атаки).

Удален: Храмцов, 41 (грубая игра – 2-я ж.к.).