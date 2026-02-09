Татьяна Гензе избрана председателем президиума Совета ОП РФ

Президиум Совета общественных палат России возглавила председатель ОП Волгоградской области Татьяна Гензе. Новый состав общественного органа был сформирован на заседании в ОП РФ.

Как сообщили в Общественной палате России, кандидатура Татьяны Гензе была поддержана единогласно. Коллеги Гензе отметили продуктивность и эффективность ее работы в Волгоградской области.

Первое заседание обновленного Совета общественных палат России будет посвящено вопросам повышения доступности авиа- и железнодорожных перевозок для семей с детьми. По словам Гензе, пройдет оно в формате круглого стола совместно с Комиссией ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Напомним, что в прошлом составе Совета ОП РФ Татьяна Гензе была заместителем председателя президиума.

Фото из архива V102.RU

