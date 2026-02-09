«Спартак» укрепляет позиции в Суперлиге





Накануне в Москве состоялись матчи шестого тура Суперлиги в мужском чемпионате страны по водному поло, где дважды сыграли местный «Восток» и волгоградский «Спартак». Волжанам не удалось сыграть две игры на высоком уровне, но это им не помешало взять верх в двухматчевой дуэли.

Волгоградцы прочно обосновались на третьей строчке в таблице чемпионата, уступая лидеру чемпионата казанскому «Синтезу» и астраханскому «Динамо», а следом за «Спартаком» расположились сегодняшние соперники.

Первый поединок, прошедший в бассейне многофункционального спортивного комплекса «Динамо», прошёл по сценарию волгоградских ватерполистов. В стартовом периоде подопечные Владимира Карабутова и Николая Козлова отличились тремя заброшенными мячами, на что москвичи ответили единственным голом. Во втором периоде гости чувствовали себя «как дома», забивали на любой вкус, стабильно огорчая хозяев – 1:5. В третьей четверти «Спартак» продолжил наращивать своё преимущество, позволив Роману Усову забить третий мяч в игре и установить счёт в третьем отрезке – 1:3.





Преимущество в восемь мячей в начале финальной четверти сыграло злую шутку со «Спартаком», повторив сценарий игры своих одноклубниц, ребята уверовали в лёгкую победу и «поплыли». В последнем игровом отрезке хозяева смогли прибавить и сократить разрыв в счёте, что в конечном итоге не повлияло на исход матча, но концентрацию терять нельзя, чтобы потом не ссылаться на упущенные возможности. В итоге волжане одержали крупную победу со счётом – 13:7.

В повторной игре хозяева смогли внести нужные коррективы и закрутили интригу с первых минут. Если первый период получился равным и завершился вничью – 2:2, то во втором москвичи вырвались вперёд много забивая, даже где-то не веря своему счастью – 5:2.

К радости волгоградских болельщиков, в третьем периоде «Спартак» проснулся и заиграл, вратарь волжан неизменно становился на пути мяча, команда собралась и выиграла третий игровой отрезок – 3:1. В заключительном периоде гости продолжили погоню. Блиставший всю игру и наколотивший 8 мячей, к середине последней четверти, Роман Усов восстановил равновесие и команды пошли «ноздря в ноздрю». Начались качели, одна команда забивает, другая тут же отвечает, никто не хотел отпускать соперника.

Установившийся мирный счёт призывал тренеров продумывать тактику на дальнейшую серию послематчевых пятиметровых бросков, но за 35 секунд до конца матча Василий Еськов возвращает волгоградцам надежду на победу – 10:11. А через 20 секунд Пётр Федотов делает сейв и тут же наказывает «Восток» за игру без вратаря. Бросок от ворот до ворот – 10:12 в пользу «Спартака».

На сегодняшний день волгоградская команда занимает третье место в российском чемпионате, имея в активе 32 очка. В следующем туре Суперлиги «спартаковцы» дважды примут в домашнем бассейне «Балтику» из Санкт-Петербурга, которая в предыдущем туре дважды обыграла конкурентов волгоградцев в борьбе за серебро - «Динамо» Астрахань и отстаёт от «Спартака» на 12 очков. Матчи состоятся 13 и 14 февраля.

МКСШОР «Восток» – «Спартак-Волгоград» – 7:13 (1:3, 1:5, 1:3, 4:2).

7 февраля. Суперлига, 6 тур, матч 1. Москва. Водный стадион «Динамо».

Судьи: Константин Серов (Гомель), Филипп Голосун (Минск).

МКСШОР «Восток»: Гудованый, Филимонов (1), Рябов (1), Егоров, Николаев, Кутузов (1), Магомаев (3) – Мирзиев, Иванов, Гиниятов, Полухин, Римашевский, Фомин (1).

«Спартак-Волгоград»: Федотов, Нежинский (2), Усов (3), Иванков (1), Рудай (1), Шейкин (1), Шайхутдинов (1) – Еськов, Чуксин, Шулев, Буланаев (2), Андрюков (2), Трусов, Жабкин.

Выигранные спринты: 2 – 2.

Голы / Броски с пенальти: 0/0 – 0/1.

Удаления: 7 – 12.

МКСШОР «Восток» – «Спартак-Волгоград» – 10:12 (2:2, 5:2, 1:3, 2:5).

8 февраля. Суперлига, 6 тур, матч 2. Москва. Водный стадион «Динамо».

Судьи: Константин Серов (Гомель), Филипп Голосун (Минск).

МКСШОР «Восток»: Гудованый, Филимонов, Полухин (1), Рябов (1), Гиниятов, Егоров (2), Кутузов (3) – Мирзиев (1), Иванов (1), Магомаев (1), Николаев, Римашевский, Фомин.

«Спартак-Волгоград»: Федотов (1), Еськов (1), Нежинский (1), Усов (8), Буланаев, Андрюков, Рудай – Шейкин, Шайхутдинов (1), Иванков, Трусов, Шулев, Чуксин, Жабкин.

Выигранные спринты: 4 – 0.

Голы / Броски с пенальти: 1/1 – 3/3.

Удаления: 16 – 10.

Текст: Александр Веселовский

Фото: Федерация водного поло России