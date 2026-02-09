Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
«Спартак» укрепляет позиции в Суперлиге

Спорт 09.02.2026 18:01
09.02.2026 18:01


Накануне в Москве состоялись матчи шестого тура Суперлиги в мужском чемпионате страны по водному поло, где дважды сыграли местный «Восток» и волгоградский «Спартак». Волжанам не удалось сыграть две игры на высоком уровне, но это им не помешало взять верх в двухматчевой дуэли.

Волгоградцы прочно обосновались на третьей строчке в таблице чемпионата, уступая лидеру чемпионата казанскому «Синтезу» и астраханскому «Динамо», а следом за «Спартаком» расположились сегодняшние соперники.

Первый поединок, прошедший в бассейне многофункционального спортивного комплекса «Динамо», прошёл по сценарию волгоградских ватерполистов. В стартовом периоде подопечные Владимира Карабутова и Николая Козлова отличились тремя заброшенными мячами, на что москвичи ответили единственным голом. Во втором периоде гости чувствовали себя «как дома», забивали на любой вкус, стабильно огорчая хозяев – 1:5. В третьей четверти «Спартак» продолжил наращивать своё преимущество, позволив Роману Усову забить третий мяч в игре и установить счёт в третьем отрезке – 1:3.


Преимущество в восемь мячей в начале финальной четверти сыграло злую шутку со «Спартаком», повторив сценарий игры своих одноклубниц, ребята уверовали в лёгкую победу и «поплыли». В последнем игровом отрезке хозяева смогли прибавить и сократить разрыв в счёте, что в конечном итоге не повлияло на исход матча, но концентрацию терять нельзя, чтобы потом не ссылаться на упущенные возможности. В итоге волжане одержали крупную победу со счётом – 13:7.

В повторной игре хозяева смогли внести нужные коррективы и закрутили интригу с первых минут. Если первый период получился равным и завершился вничью – 2:2, то во втором москвичи вырвались вперёд много забивая, даже где-то не веря своему счастью – 5:2.

К радости волгоградских болельщиков, в третьем периоде «Спартак» проснулся и заиграл, вратарь волжан неизменно становился на пути мяча, команда собралась и выиграла третий игровой отрезок – 3:1. В заключительном периоде гости продолжили погоню. Блиставший всю игру и наколотивший 8 мячей, к середине последней четверти, Роман Усов восстановил равновесие и команды пошли «ноздря в ноздрю». Начались качели, одна команда забивает, другая тут же отвечает, никто не хотел отпускать соперника.

Установившийся мирный счёт призывал тренеров продумывать тактику на дальнейшую серию послематчевых пятиметровых бросков, но за 35 секунд до конца матча Василий Еськов возвращает волгоградцам надежду на победу – 10:11. А через 20 секунд Пётр Федотов делает сейв и тут же наказывает «Восток» за игру без вратаря. Бросок от ворот до ворот – 10:12 в пользу «Спартака».

На сегодняшний день волгоградская команда занимает третье место в российском чемпионате, имея в активе 32 очка. В следующем туре Суперлиги «спартаковцы» дважды примут в домашнем бассейне «Балтику» из Санкт-Петербурга, которая в предыдущем туре дважды обыграла конкурентов волгоградцев в борьбе за серебро - «Динамо» Астрахань и отстаёт от «Спартака» на 12 очков. Матчи состоятся 13 и 14 февраля.

МКСШОР «Восток» – «Спартак-Волгоград» – 7:13 (1:3, 1:5, 1:3, 4:2).

7 февраля. Суперлига, 6 тур, матч 1. Москва. Водный стадион «Динамо».

Судьи: Константин Серов (Гомель), Филипп Голосун (Минск).

МКСШОР «Восток»: Гудованый, Филимонов (1), Рябов (1), Егоров, Николаев, Кутузов (1), Магомаев (3) – Мирзиев, Иванов, Гиниятов, Полухин, Римашевский, Фомин (1).

«Спартак-Волгоград»: Федотов, Нежинский (2), Усов (3), Иванков (1), Рудай (1), Шейкин (1), Шайхутдинов (1) – Еськов, Чуксин, Шулев, Буланаев (2), Андрюков (2), Трусов, Жабкин.

Выигранные спринты: 2 – 2.

Голы / Броски с пенальти: 0/0 – 0/1.

Удаления: 7 – 12.

МКСШОР «Восток» – «Спартак-Волгоград» – 10:12 (2:2, 5:2, 1:3, 2:5).

8 февраля. Суперлига, 6 тур, матч 2. Москва. Водный стадион «Динамо».

Судьи: Константин Серов (Гомель), Филипп Голосун (Минск).

МКСШОР «Восток»: Гудованый, Филимонов, Полухин (1), Рябов (1), Гиниятов, Егоров (2), Кутузов (3) – Мирзиев (1), Иванов (1), Магомаев (1), Николаев, Римашевский, Фомин.

«Спартак-Волгоград»: Федотов (1), Еськов (1), Нежинский (1), Усов (8), Буланаев, Андрюков, Рудай – Шейкин, Шайхутдинов (1), Иванков, Трусов, Шулев, Чуксин, Жабкин.

Выигранные спринты: 4 – 0.

Голы / Броски с пенальти: 1/1 – 3/3.

Удаления: 16 – 10.

Текст: Александр Веселовский

Фото: Федерация водного поло России

16:12
Злой сожитель «заминировал» квартиру волгоградкиСмотреть фотографии
15:31
«Бабахнула батарея и труба с кипятком»: жители пятиэтажки на юге Волгограда неделю живут в коммунальном адуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:29
«Ротор» в Турции одержал победу над «Актобе» в контрольном матчеСмотреть фотографии
15:01
«Спартак» укрепляет позиции в СуперлигеСмотреть фотографии
14:36
Под Волгоградом выставлено на торги месторождение с 3,7 млн тонн нефтиСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде продавца оштрафовали за продажу пиротехники на 3 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:08
Тело замерзшего насмерть 15-летнего парня нашли на правом берегу ВолгиСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде снесут послевоенную двухэтажку на заброшенном полустанкеСмотреть фотографии
12:11
В РПН рассказали волгоградцам о распространении нового XFG-штамма COVID-19Смотреть фотографии
11:53
Волгоградцам объяснили условия 100-процентных выплат по больничномуСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде пенсионер госпитализирован после пожара в разрушающемся общежитииСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде досрочно встретят китайский новый годСмотреть фотографии
10:05
В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе TelegramСмотреть фотографии
09:36
Школьники 16 районов и городов Волгоградской области остались дома из-за гололедаСмотреть фотографии
09:12
Волгоградские сумотори блестяще выступили на чемпионате и первенстве ЮФОСмотреть фотографии
09:06
В Калмыкии погибли двое сотрудников уголовного розыска из Волгограда, один выжилСмотреть фотографии
09:03
В Роскачестве рассказали волгоградцам о повальной «дистрофии» упаковок в магазинахСмотреть фотографии
08:38
Силовики искали нелегалов и места пусков БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
СК возбудил дело по ДТП в Калмыкии с погибшими полицейскимиСмотреть фотографии
07:54
В Суровикинском районе трое пассажиров госпитализированы после лобового столкновенияСмотреть фотографии
07:51
РИА Рейтинг: волгоградцы накопили по 263 тысячи на вкладахСмотреть фотографии
07:34
На волгоградские дороги ночью высыпали 1000 тонн реагентовСмотреть фотографии
07:28
Оборот волгоградских предприятий замер на уровне 2,8 трлн рублейСмотреть фотографии
07:23
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцевСмотреть фотографии
07:16
В Волгоградской области мать погибшего участника СВО освободили от кредитной кабалыСмотреть фотографии
06:47
Под Волгоградом Россельхознадзор уличил гослабораторию в легализации «серой» молочкиСмотреть фотографии
06:29
«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в КалмыкииСмотреть фотографии
05:20
ЦГМС: в Волгоградскую область возвращаются 29-градусные морозыСмотреть фотографии
05:07
Выпавший 9 февраля снег в Волгограде ослабил гололедСмотреть фотографии
04:47
В Волгоградской области похоронят 28-летнего участника СВО Сергея ВасильеваСмотреть фотографии
 